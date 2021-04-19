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印度少女擁2米長頭髮創世界紀錄 為激勵他人剪髮捐博物館

香港01 / 卓柏安
有全世界最長的頭髮的印度少女柏特（Nilanshi Patel）近日決定剪去一頭長髮，並將頭髮捐去博物館。圖／翻攝自Guinness World Records
有全世界最長的頭髮的印度少女柏特（Nilanshi Patel）近日決定剪去一頭長髮，並將頭髮捐去博物館。圖／翻攝自Guinness World Records

留着一頭長髮的女孩剪髮，是個不容易的決定，如果秀髮長度創下世界紀錄，更加是難上加難！擁有全球最長少年頭髮的印度少女柏特（Nilanshi Patel）近日決定將長2公尺長的秀髮「一剪為快」，並聽從媽媽的建議將頭髮捐給健力士世界紀錄博物館收藏，目的只為激勵其他人。

柏特來自印度古吉拉特邦，她在6歲的時候遇上了一次很差的剪頭髮經驗，從此就沒有再剪頭髮。在16歲的時候，她的頭髮已經長達170.5公分，打破健力士世界紀錄，成為擁有最長頭髮的青少年。至去年7月，她18歲的時候頭髮更達到200公分長，打破自己的紀錄。

柏特留長頭髮12年之間，她一直視長髮是帶來好運的象徵，「我的頭髮給了我很多，我被稱為『真人長髮公仔』，現在是時候為它做點事了」，更決定將頭髮剪掉。柏特想過把剪掉的頭髮拍賣、捐給慈善機構或博物館等等。

柏特與媽媽討論的時候，媽媽就認為柏特的頭髮曾經創下紀錄，應該捐給博物館以激勵更多人。她為了鼓勵柏特將頭髮捐給博物館，更說如果柏特聽從她的建議，就會將自己的頭髮剪掉捐給慈善機構。

剪頭髮當日柏特直言自己興奮得來亦感覺緊張，因為不知道自己剪掉頭髮之後的樣子會是怎樣。完成剪髮之後，柏特被帶到鏡子前面，看看自己剪頭髮後的樣子，她直言覺得自己十分漂亮，「太驚訝了，我就像是個小公主」，也十分喜愛自己的新髮型，並說當天會是她的新開始。

柏特剪髮後相當滿意自己的新造型。圖／翻攝自Guinness World Records
柏特剪髮後相當滿意自己的新造型。圖／翻攝自Guinness World Records

柏特2公尺長的頭髮經整理成一紮之後量重，重量達到266克。她的頭髮會先被送到美國加州荷里活的Ripley’s Believe it or Not! 博物館展出，之後轉送到健力士世界紀錄博物館展出。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

博物館 剪髮 印度

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