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1身體2頭3手！印度婦誕罕見連體女嬰 醫生：恐難生存

香港01 / 李納德
女嬰共用身體，有3隻手2隻腳。（NDTV截圖）
女嬰共用身體，有3隻手2隻腳。（NDTV截圖）

印度有貧窮農村婦最近誕下罕見的連體雙胞胎（連體嬰），她們共同擁有1個身體，胸腹相連，但有2個頭，2隻腳及3隻手，女嬰目前情況穩定。當地醫生指這種情況是胎兒在子宮內發育不正常，形容只有百萬分之一的機會發生，要繼續做檢查了解細節，但承認這類嬰兒存活並過正常生活的可能性很低。

女嬰的母親稱懷孕檢查時，醫生並沒有告訴她有任何異常，夫婦也沒有錢負擔龐大的醫療費用，正尋求邦政府的協助。

印度奧里薩邦（Odisha）肯德拉帕拉（Kendrapara）有孕婦誕下罕見的連體嬰（Siamese twins），她們是雙胞胎女嬰，共用1個身體，有2個頭，3隻手和2隻腳。連體嬰在私人療養院出世後馬上轉送到地區醫院，後來病情一度惡化，再轉送到1間兒科研究醫院治理，幸好目前情況穩定。

連體嬰父母尤馬坎特（Umakant Parida）和安比卡（Ambika Parida）是當地名為卡尼（Kani）村的貧窮農民，另育有1名兒子，根本負擔不起手術費用，安比卡稱不知道自己懷着連體雙胞胎，懷孕早期去檢查時，醫生也沒有告訴她雙胞胎的情況，直至在醫院分娩時才知誕下連體嬰。由於醫療費用龐大，他們已向州政府尋求協助。

地方總部醫院兒科顧問醫生德巴希什（Debasish Sahoo）稱，連體雙胞胎是罕見的先天性畸形，只有胎兒在子宮內發育不正常才會出現，形容只有「百萬分之一」的機會發生。雙胞胎姊妹共享身體胸腹相連有3隻手和2隻腳，要各自同嘴進食和各自的鼻呼吸，現在要為嬰兒做超聲波檢查，了解異常的細節，但亦承認這類嬰兒存活並過正常生活的可能性很低。

德巴希什又指，這類異常生育的情況已經愈來愈少，但在農村地區，仍然有很多民眾沒有按時服藥，甚至停止服用葉酸和其他藥物，孕婦在懷孕後期也不做超聲波或異常檢測掃描。

印度媒體表示，2017年時奧里薩邦政府曾經支付了另1對雙胞胎女嬰雅加（Jaga）和卡里雅（Kalia）的分離手術費用，連體雙胞胎最終在全印醫學科學研究所（AIIMS）成功分離。

女嬰的母親稱直至生產後才知道懷上連體嬰。（NDTV截圖）
女嬰的母親稱直至生產後才知道懷上連體嬰。（NDTV截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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