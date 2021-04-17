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她找密醫整形失敗成「鬼面具」 募款求援不成只好繼續醜下去

聯合新聞網 / 綜合報導
巴西一名跨性別女性奧莉維亞（Juju Oliveira）想變美卻貪小便宜，找上密醫注射工業用矽膠，導致最後彷彿戴上一張「鬼面具」。圖擷自《太陽報》
巴西一名跨性別女性奧莉維亞（Juju Oliveira）想變美卻貪小便宜，找上密醫注射工業用矽膠，導致最後彷彿戴上一張「鬼面具」。圖擷自《太陽報》

巴西一名跨性別女子奧莉維亞（Juju Oliveira）因為貪小便宜而害了自己，她在2017年為了整形變美，她找上無照密醫注射工業用矽膠，導致自己宛如戴上一張「鬼面具」，醜陋的她想在網上募款尋求動整容手術的資金，可惜募款金額未達標，因此她決定將這些錢全部捐給需要的人，也決定放棄治療，帶著這張鬼臉繼續「醜下去」。

根據《太陽報》報導，奧莉維亞找上無照密醫，分別在臉頰、鼻子和下巴進行整形手術，一共注射250毫升工業用矽膠，最後導致全臉變形成一張「鬼面具」。

去年9月，奧莉維亞在網路上公開募款，希望能有善心人士捐錢給她，讓她能再進行一場整形手術來修復她的臉。這場手術需募集4.5萬雷亞爾（約台幣22萬元），但可惜募資活動僅獲得2萬雷亞爾（約10萬台幣），最終奧莉維亞打消念頭，將這筆款項全數捐出。

奧莉維亞在社群媒體上獲得38萬人關注，她放棄整形的念頭並將款項捐出後，她告訴追隨者們，「我對自己的外表並不會不滿意」，但礙於這張「鬼臉」而遭到霸凌，且為了健康因素，才會選擇募款動手術，如今放棄治療也決定繼續「醜下去」了。

奧莉維亞以前的長相相當清秀。圖擷自《太陽報》
奧莉維亞以前的長相相當清秀。圖擷自《太陽報》

巴西 整形手術 募款

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