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驚見「無頭棕色猛獸」卡樹上！女絕望呼救 真身令人跌破眼鏡

香港01 / 記者李納德／報導
波蘭有女子發現窗外有「棕色生物」，說大廈的人都嚇得關起窗。圖／取自臉書
波蘭有女子發現窗外有「棕色生物」，說大廈的人都嚇得關起窗。圖／取自臉書

看到疑似有動物受困應當求助，但記得先看清楚。波蘭的動保組織最近在facebook粉專分享1宗有趣的求助案件，有女子打電話「絕望呼救」，稱大廈外的樹出現1頭棕色生物，已經待在樹上2天，嚇到鄰居都關上窗戶，並稱看起來像是猛禽或鬣蜥，更指牠是1種叫「Lagoon」的生物。結果調查員到場查看，笑稱這「禽獸」沒有頭和腿，其實只是1個卡在樹上的「可頌麵包」。貼文令網友爆笑，「Lagoon 是危險野獸，大家小心點」。

波蘭動保組織「克拉科夫動物保護協會」（KTOZ）日前在fb粉專上傳1則「調查員日記」，稱最近收到1位女子的求救電話，要求他們派員接走1隻「兇猛動物」。女子稱那隻生物已經在對面街的樹上坐了2天，居民都不敢打開窗戶，擔心牠會趁機爬入家中。

調查員引導女子去識別該動物，女子稱可能是猛禽，但聲音愈來愈歇斯底里，又說應該不是鳥類，形容那動物全身棕色，一直坐在大樹上，她想不出那動物的名，只好稱之為「Lagoon」。小編爆笑稱未聽過Lagoon這種動物，更特意看一看日曆，確保當天不是4月1日愚人節。

不一會兒，女子又稱那生物可能是鬣蜥，稱牠坐在樹上以來讓所有人都相當害怕，希望組織盡快派員前來協助。當地天氣仍然寒冷，調查員認為克拉科夫不太可能有野生鬣蜥出沒，但又考慮到可能有人棄養，而牠待在冰冷的樹上2天，很有可能已經死了，所以才會在樹上動也不動。

調查員到達後馬上聯絡女子，對方稱Lagoon仍坐在樹上。他們小心翼翼地行動，環顧四周後抬頭一看，看到「棕色生物」坐在樹上一動不動，完全符合女士的描述，「牠的皮膚在陽光下閃閃發光，儘管有些陰暗，但見到那可憐蟲沒有腿沒有頭」。調查員忍不住狂笑，因為那其實只是個可頌麵包，他們估計是某戶人從窗口丟出可頌麵包，但奇怪的是2天以來都沒有鳥兒飛過去吃。

KTOZ笑稱女事主應該用盡了想像力，聯想出爬蟲類的特徵，想像牠馬上要動了。不過他們也向網友澄清，這不是女事主的愚人節大整蠱，他們確實接到求助，並希望事件不會影響其他民眾匯報動物受困的意欲，「如果有事情令你感到困擾，還是應該舉報的」。

網友看完貼文後，不停留言揶揄舉報的女子，「這個Lagoon 如此大膽嚇人，太惡心了」，笑稱怎可能一棟大廈的人都在怕1個麵包，「笑死，整個大廈在怕可頌麵包」。

調查員抵達現場後，發現「棕色生物」的真身就是一個可頌麵包。圖／Ingimage
調查員抵達現場後，發現「棕色生物」的真身就是一個可頌麵包。圖／Ingimage

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文章授權轉載自《香港01》

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