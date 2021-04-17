超市買萵苣回家打開竟見毒蛇在爬 專家：蛇能倖存是個謎

生菜沙拉裡竟爬出一隻毒蛇！近日澳洲一名女子在為孩子準備晚餐時，發現剛從超市買的萵苣裡竟然有一隻蛇在爬行，當下她嚇得趕緊聯絡野生動物協會，經查後得知，該蛇是一隻具有毒性的寬頭蛇（Pale-headed Snake）。

根據《 The Times 》報導，澳洲雪梨一名女子萊斯莉．庫恩（Lesley Kuhn）發現裝有萵苣的塑膠袋內有一隻寬頭蛇，當下她立刻拍下並上傳臉書，引來大批網友關注。

針對此事超市回應，正與野生動物救援慈善機構進行調查，目前慈善機構正在照顧這條蛇，並計劃將牠野放回大自然中，「我們正與農產品供應商聯繫，調查這件事是怎麼發生的。」慈善機構發言人則表示，要在萵苣裡發現蛇極為罕見。

報導中也提到，對於蛇是如何進入雪梨，並在昆士蘭州500多里外的萵苣中倖存下來，仍然是個謎。