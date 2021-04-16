北海道小學林中荒廢近50年 揭神秘面紗網驚呼：天空之城嗎？

「耶穌，世人仰望的喜悅？」在巴西南方小城恩坎塔杜（Encantado），近期正在建造一尊巨型的耶穌像，描繪耶穌張開雙手擁抱世人的姿態。目前工程建設已經完成了臉與雙手的部分，脖子以下仍然是裸露在外的混凝土與鋼骨架構，也讓沐浴在陽光下的耶穌基督看起來別有一種科幻感。這座雕像預計將於2021年底竣工。未來造訪巴西的遊客有機會搭乘雕像內部的電梯，到耶穌像胸口的高度觀賞風景。

2021-04-15 09:47