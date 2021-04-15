想拍櫻花美景卻遭「搶鏡鴿」阻擋　網友笑：來找碴的嗎

在外拍攝美景的時候，最怕就是突然有什麼東西飛進攝影鏡頭內，擋住本來要拍攝的東西。最近就有位日本網友，本來是想拍攝櫻花美景，卻遭到鴿子亂入擋住鏡頭，而且還賴著不走。影片放上網後引起不少網友的回應。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，twitter網友「柊秀雪」最近分享一段影片，表示近來日本櫻花盛開，他就拿起相機，想沿著河川拍下櫻花美景。沒想到這時出現一隻鴿子擋在鏡頭前，左顧右盼東晃西晃的，就是遲遲不肯從鏡頭前離開。

仔細察看影片，還可以發現在河邊對面的護欄上頭，還停著好幾隻鴿子正在休息。但唯獨這隻鴿子不僅不怕人，還對攝影鏡頭非常有興趣似地，讓柊秀雪直呼這隻鴿子「在做啥啊，可以走開一下嗎」。

網友們也紛紛回應「好可愛喔」、「超級不怕人的」、「好像某種溝通障礙」、「鴿子『您好，在下是和平的象徵』」、「和平的象徵卻一臉來找碴的笑死」、「取得餌食的風格」、「放送事故」、「最新的挑釁方式」、「畫質也太好了吧」、「櫻花走開，你擋到我看鴿子了」。