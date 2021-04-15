翻新陳年地毯驚見內藏「巨幅大富翁圖」 網友揭老屋故事

日前有Reddit網友分享大發現，指其親戚最近想鋪設新地板，未料撕開陳年地毯時，發現地板藏了1幅巨型大富翁版圖，面積如客聽般大，可以讓真人站上去玩，看得網友相當驚奇。

其後有知情網友現身解畫，稱這是舊時房屋的遊戲室，有人更指是在1950年代開始流行，不少家庭會在地下室用油漆畫上或鋪上瓷磚做遊戲版圖。網友知道這個巨型大富翁地板很有紀念價值後，紛紛希望業主不要抹走，發帖的Reddit網友也回覆指，會盡力說服親戚把地板保留。

Reddit有網友發帖，稱他的親戚最近撕開屋子內1張陳年的地毯，意外發現1個巨大的大富翁（Monopoly）遊戲版圖。由於版圖上有機會箱子、監獄、火車站等經典圖示，還有不少知地點例如美國的康涅狄格州大道、加州大道等，馬上認出這是大富翁版圖。

照片看得網友驚喜萬分，「這好像能拍一部電影」，有人分享祖父家裏都有一些畫有遊戲版圖的瓷磚，都是鋪在地板上，指這些其實是過去屋子內的遊戲室風格。較年輕的網友非常好奇，稱自己看了帖文後都扯開了家裏的地毯，卻什麼都沒有。

有網友感好奇將照片發給妻子，但妻子說她所住的社區建於1950年代中期，當時鄰居們的屋子內，多數都會在地下室設置類似的遊戲版圖玩樂，會自行用油漆或將瓷磚鋪設，曾經風行一時，有這些版圖甚至會成為屋子的賣點。及後有人「考古」，發現早在7年前已經有Reddit網友分享類似地板，當年一樣引來熱議，有留言大嘆他們需要一些網站來解釋這些上世紀50、60年代的流行事物。

有網友發現以往都有人發現巨型大富翁版圖。（Reddit圖片）

網友發現版圖極富意義後，紛紛勸說應保留，發文者也說自己正極力說服親友，建議可以用環氧樹脂（Epoxy）覆蓋板圖，再按他們的原意覆蓋其他地板，而不是拆走地板。

外媒指，大富翁由美國遊戲發明家Lizzie Magie於1900年代創作，用意是讓民眾更容易理解經濟學家Henry George的經濟學理論，隨後開始流行並改良成現今的大富翁，而圖中的地板應該是幾十年前的舊屋主畫在地上的。

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文章授權轉載自《香港01》