取餐1動作惹怒店家！ 日本外送員遭老闆逼「土下座道歉」

近年來宅經濟興起，各國的外送行業都相當興盛，不過也時常傳出糾紛案件。日本一名外送員近日就與餐廳發生爭執，疑似因老闆要求他不要將外送包靠在牆上，讓該外送員揚言棄單，導致老闆一怒之下動粗，還逼外送員「土下座」下跪道歉；相關影片曝光後，引起日本網友熱議。

根據日媒《J-CAST NEWS》報導，大阪市5日晚間時，一名外送員到某拉麵店取餐送單，在取餐的過程中，該外送員似乎因不想弄髒外送包，將其靠在牆上，而非放在地板，但這項舉動卻讓拉麵店老闆感到不滿，認為外送包會弄髒店內的牆壁，雙方僵持不下。

隨後，外送員認為該老闆態度不佳，決定直接棄單「不送了」，未料此舉點燃老闆怒火。透過外送員密錄器拍攝的影片，可以看見老闆氣憤喊道「我要殺了你」，並出拳毆打，甚至要求外送員「土下座（下跪）道歉」，讓該外送員在事發後馬上報警處裡。

這段影片被日本的「富士電視台」公布後，引起當地網友熱烈討論，不少人認為「雖然會弄髒牆壁，但拉麵店老闆真的很糟糕」、「即使對方是外送、送貨員，如果用居高臨下的說話方式，也會感到不舒服」、「暴力就是不對的」等；不過也有網友說「能理解店家生氣的原因」、「這是優先為客戶考量的店家，和只想到自己的外送員」。

而針對爭議，該拉麵店老闆接受日媒採訪時回應，對於自己動手打人感到抱歉，但當時他認為，外送員擅自取消訂單的行徑實在有違專業，並擔心無法對顧客交代。大阪警方則說明，已經受理了外送員的報案，目前雙方有望和解，但全案仍在調查釐清中，基於保護隱私，無法透露其餘細節。