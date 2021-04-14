快訊

南科跳電 台電：已恢復供電、尚有一家廠商未復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

取餐1動作惹怒店家！ 日本外送員遭老闆逼「土下座道歉」

聯合新聞網 / 綜合報導
外送業在各國都相當興盛，但也時常傳出糾紛事件。 示意圖／ingimage
外送業在各國都相當興盛，但也時常傳出糾紛事件。 示意圖／ingimage

近年來宅經濟興起，各國的外送行業都相當興盛，不過也時常傳出糾紛案件。日本一名外送員近日就與餐廳發生爭執，疑似因老闆要求他不要將外送包靠在牆上，讓該外送員揚言棄單，導致老闆一怒之下動粗，還逼外送員「土下座」下跪道歉；相關影片曝光後，引起日本網友熱議。

根據日媒《J-CAST NEWS》報導，大阪市5日晚間時，一名外送員到某拉麵店取餐送單，在取餐的過程中，該外送員似乎因不想弄髒外送包，將其靠在牆上，而非放在地板，但這項舉動卻讓拉麵店老闆感到不滿，認為外送包會弄髒店內的牆壁，雙方僵持不下。

隨後，外送員認為該老闆態度不佳，決定直接棄單「不送了」，未料此舉點燃老闆怒火。透過外送員密錄器拍攝的影片，可以看見老闆氣憤喊道「我要殺了你」，並出拳毆打，甚至要求外送員「土下座（下跪）道歉」，讓該外送員在事發後馬上報警處裡。

這段影片被日本的「富士電視台」公布後，引起當地網友熱烈討論，不少人認為「雖然會弄髒牆壁，但拉麵店老闆真的很糟糕」、「即使對方是外送、送貨員，如果用居高臨下的說話方式，也會感到不舒服」、「暴力就是不對的」等；不過也有網友說「能理解店家生氣的原因」、「這是優先為客戶考量的店家，和只想到自己的外送員」。

而針對爭議，該拉麵店老闆接受日媒採訪時回應，對於自己動手打人感到抱歉，但當時他認為，外送員擅自取消訂單的行徑實在有違專業，並擔心無法對顧客交代。大阪警方則說明，已經受理了外送員的報案，目前雙方有望和解，但全案仍在調查釐清中，基於保護隱私，無法透露其餘細節。

外送員 拉麵 日本 大阪

延伸閱讀

見全聯鮮奶「買1送3」超開心 網曝關鍵原因建議快喝掉

外送點荷包蛋「備註加2片火腿」 老闆怕被負評照做 網怒：奧客無極限

微波食品衛生堪憂？店員加熱前「這動作」讓她反胃：超噁心

日本人吃主食超愛配白飯？ 他分享配飯組合 網：試過就回不去

相關新聞

取餐1動作惹怒店家！ 日本外送員遭老闆逼「土下座道歉」

近年來宅經濟興起，各國的外送行業都相當興盛，不過也時常傳出糾紛案件。日本一名外送員近日就與餐廳發生爭執，疑似因老闆要求他不要將外送包靠在牆上，讓該外送員揚言棄單，導致老闆一怒之下動粗，還逼外送員「土下座」下跪道歉；相關影片曝光後，引起日本網友熱議。

以《藍色珊瑚礁》走紅！60歲男星徵女友 想找能「一天做2次」的對象

因1980年電影《藍色珊瑚礁》爆紅的美國演員阿特金斯現年60歲。他在日前接收美國媒體Page Six專訪中提到自己正在尋覓每天能跟他做愛2次的特別對象。

繼女大學畢業想留在家「繼續讀研4年」 母嫌太懶惰：我累了

英國一名匿名婦女表示，大學剛畢業的22歲繼女想再花4年取得=士學位。這名婦女坦承不希望「懶惰」的繼女在攻讀博士時住家裡。

演算法出包？法國小鎮臉書專頁被刪 全因鎮名像髒話

法國東北部摩塞爾省（Moselle）一個小鎮的官方頁面近期意外遭臉書官方刪除，直到13日才恢復，原因竟是臉書演算法把小鎮...

日本AV新星女優自爆舊照 鄉下妹蛻變性感尤物震驚網友

人們常說「女大十八變」，女生小時候和長大的反差可以大得驚人，但不是人人都願意揭露過去。日本有位剛出道AV女優藤田梢，在Twitter自貼舊照，只見相中的她皮膚暗淡，打扮老土像個鄉下妹，與現在性感可愛的她相比彷彿換了個人。

美女上班族電梯自拍驚見「恐怖鏡像」 網友挖2關鍵瑟瑟發抖

是「天然美」還是「加工美」？隨著科技越發進步，修圖軟體、美顏相機開始成為人們生活不可或缺的小工具，知名網紅被挖出「美肌開很大」的事蹟已屢見不鮮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。