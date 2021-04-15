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與人肉脂肪熱舞 整形女醫瘋狂行徑遭停業處分

聯合新聞網 / 綜合報導
整形醫師與人肉脂肪共舞。圖／取自nypost
整形醫師與人肉脂肪共舞。圖／取自nypost

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，巴西整形外科醫生嘉希雅（Caren Trisoglio Garcia）日前因在社群平台TikTok分享她拿著袋裝人肉和脂肪跳舞的幾段影片，被聖保羅醫學委員會強令暫停執業。

巴西整形外科學會（SBCP）也認為影片「不道德」，且違反了5項國內規定包括禁止分享身體部位的圖像，因此對嘉希雅祭出6個月停職處分。

擁有64萬粉絲的嘉希雅在這些影片中，手提剛從患者身上抽取出來的脂肪和血肉開心地跳舞。她甚至在影片中加註袋裡內容物：「這是乳房」、「這是腋下脂肪」，她還添加多種包括紅色心形符號或眼冒愛心的表情符號，並加上彩色濾鏡和視覺效果。

因TikTok禁止用戶上傳描繪「肢解」或「殘缺」人體構造的影片，嘉希雅跟血肉共舞的TikTok影片都已下架。而相關單位調查嘉希雅期間，她不得看診或進行手術，若日後被裁定從事醫療不當行為，甚至可能被吊銷醫療執照。

TikTok 整形 脂肪

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