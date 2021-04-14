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以《藍色珊瑚礁》走紅！60歲男星徵女友 想找能「一天做2次」的對象

聯合新聞網 / 綜合報導
藍色珊瑚礁男星徵女友。圖／取自pagesix
藍色珊瑚礁男星徵女友。圖／取自pagesix

因1980年電影《藍色珊瑚礁》（The Blue Lagoon）爆紅的美國演員阿特金斯（Christopher Atkins）現年60歲。他在日前接收美國媒體Page Six專訪中提到自己正在尋覓每天能跟他做愛2次的特別對象。

阿特金斯自認性慾很強，無法抵抗高度性感的女性。但他透露：「跟對象交往時間長了以後，做愛的數可能會下降到1天1次。」阿特金斯並補充自己需要一個能忍受他「突然發瘋」的人。

阿特金斯提到理想型女性必須「愛笑、主動且開放」。他嚴守一夫一妻制，跟澳洲女模前妻林巴倫（Lyn Barron）結婚20年，育有2名子女。他和前妻離婚後曾和2名女性交往，其中一名維持了7年關係，另外一名則維持4年。

阿特金斯來自在美國紐約州，他在與布魯克雪德絲（Brooke Shields）拍攝《藍色珊瑚礁》時還是一個默默無名的模特兒。這部電影受到影評家的抨擊，但因內容和正面裸露畫面帶來票房好成績及話題。

阿特金斯至今仍從事表演，並在業界追尋新目標：「寫劇本、製作、導演這些事都讓我感到非常激動。」他並高興成為3個男孩的祖父，欣喜地形容自己是最好的祖父：「我帶著孫子們去捕蛇、去露營、釣魚、打球、打打鬧鬧，我們在一起很熱鬧很有趣。」

電影 模特兒

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