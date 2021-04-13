聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本AV新星女優自爆舊照 鄉下妹蛻變性感尤物震驚網友
人們常說「女大十八變」，女生小時候和長大的反差可以大得驚人，但不是人人都願意揭露過去。日本有位剛出道AV女優藤田梢，在Twitter自貼舊照，只見相中的她皮膚暗淡，打扮老土像個鄉下妹，與現在性感可愛的她相比彷彿換了個人。
19歲的藤田梢在3月7日正式出道，屬日本最大型AV片商之一的S1社。她的出道文中寫著，自己從中學開始就憧憬成為AV女優，並一直渴望加入S1社，以此作為自己的夢想。在出道前，藤田在成人影片網站SmashTV拍過兩部影片，之後才作為S1社專屬女優出道，首部影片在發售不久便上了暢銷排行榜。
出道當天，她在Twitter貼上自己的舊照，並透露153厘米高的自己由以前的53公斤減至現在的40公斤，足足減走13公斤。巨大的差異引超多網民嘩然，不少人留言指她像換了個人。她的粉絲數目在一日內增加至一萬人，以一個剛出道的新人來說算是非常多。
延伸閱讀：
日本30張超強畢業黑板畫道別中學生涯 《咒術迴戰》人氣直逼鬼滅
日甜美主播收地震消息秒切換表情報道 網民讚專業︰認真女人最美
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言