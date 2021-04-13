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美女上班族電梯自拍驚見「恐怖鏡像」 網友挖2關鍵瑟瑟發抖

聯合新聞網 / 綜合報導
日本上班族分享了一張在電梯內的自拍照，眼尖的網友發現了「2個關鍵」，並害怕了起來。圖／取自Twitter
日本上班族分享了一張在電梯內的自拍照，眼尖的網友發現了「2個關鍵」，並害怕了起來。圖／取自Twitter

是「天然美」還是「加工美」？隨著科技越發進步，修圖軟體、美顏相機開始成為人們生活不可或缺的小工具，知名網紅被挖出「美肌開很大」的事蹟已屢見不鮮，近來「男女變變變」的景象更是如雨後春筍般地出現。日前，一名日本推特主分享了一張下班後的「美女自拍照」，眼尖的網友卻從照片中發現「2個關鍵」，不禁害怕了起來。

近日，一名推特主分享了個人生活動態，他在貼文中提到「下班後就去買東西了」，並附上一張甜美的自拍照。從相片中可以看到，一名年輕可愛的「美少女」上班族在電梯裡自拍，看似普通的照片卻被抓出細節，網友發現相片中站在後方的上班族大叔正巧也拿起手機做出自拍動作，更可怕的是，該張相片的右下角印有那熟悉的浮水印，讓網友們再次想起了被FaceApp支配的恐懼。

這張看似「兩人合影」的照片，實際上只是一張正統的「自拍照」，畫面中清純甜美的上班族以及露出側影的中年男子，確確實實是「同一個人」。日本推特主「在宅のアーマー」時常在網路分享個人的「變身照」，相較於其他「隱姓埋名」的網紅們，「在宅のアーマー」則是相當坦蕩地在介紹欄上表明自己就是一位50歲左右的上班族大叔，由於沉迷FaceApp便在網路上建立「虛擬身分」，與粉絲們分享活潑可愛的自拍照，並寫下個人的生活動態。

不惡意欺騙粉絲的心，而是公開表明自己「加工美人」的身分，「在宅のアーマー」大方接受他人評論，也時常在推特及Instagram上與網友們互動。目前「在宅のアーマー」的推特已累積近7千名粉絲，Instagram則有近1.2萬的追蹤者，相當具有人氣。

看似「兩人合影」的照片，實際上只有一個人，照片中的美女上班族與大叔其實是同一個人。圖／取自Twitter
看似「兩人合影」的照片，實際上只有一個人，照片中的美女上班族與大叔其實是同一個人。圖／取自Twitter

日本 自拍 上班族 網紅 Instagram 推特 Twitter

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