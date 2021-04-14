繼女大學畢業想留在家「繼續讀研4年」 母嫌太懶惰：我累了

英國一名匿名婦女表示，大學剛畢業的22歲繼女想再花4年取得英語文學博士學位。這名婦女坦承不希望「懶惰」的繼女在攻讀博士時住家裡，因為先前1年的封城期間已讓她精疲力盡了。

不少父母讚賞婦女，認為她說出其他父母的感受，但也有父母建議婦女在孩子人生重要時刻提供更多支持。

婦女提到之前已經供應繼女學費，繼女也從沒工作過。直指「繼女很懶，房子很小，在一起生活壓力很大。我真的不希望她回家。在家工作的一年讓我發瘋。」婦女說覺得自己育兒工作已告一段落，不喜歡小孩還待在身邊，但她希望徵詢網友意見，確認自己的想法是否合理。

網友UnderWear Teeth認為將子女留在身邊很好，至少安全各方面可以互相照應，「若分開住，難保哪天得去她家蒐集她的骨灰。」網友Scribal sage也提到有小孩是一輩子的事，而不是想著：「孩子22歲大學畢業後就能終結父母生活上的不便。若父母不能負擔養小孩的費用，就將孩子趕出家門吧。但不要指望孩子在父母變老或需要幫助時會回到父母身邊。」

網友Sammy說自己攻讀碩士時，父母持續供養她，讓她永遠感念在心，也讓她順利在1年之內取得學位，表示：「有些父母忘記孩子實際上會照顧他們。我一直在努力工作希望父母年老後能過舒適的生活。父母為我付出很多，我願意為他們走到天涯海角。」

網友Jane則指出原PO婦女的孩子已經是成人，應該離開家，在外或學校宿舍找房子，並做兼職工作謀生，如果成年的孩子住在家裡，也應該設法賺錢支付家庭開銷，並須協助燙衣服、做飯、採購等家務，「不該把家當成有僕人伺候她、免費住的旅館。」