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評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

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馬來西亞六合彩擺烏龍！職員開獎打錯號碼 頭獎得主沒錢收

香港01 / 許懿安／報導
事件中「打錯字」的馬來西亞博彩公司多多（Toto）職員黃愛琳，在4月12日通過公司Facebook專頁道歉，但留言區仍是罵聲一片。（馬來西亞博彩公司多多Facebook專頁截圖）
事件中「打錯字」的馬來西亞博彩公司多多（Toto）職員黃愛琳，在4月12日通過公司Facebook專頁道歉，但留言區仍是罵聲一片。（馬來西亞博彩公司多多Facebook專頁截圖）

馬來西亞博彩公司多多（Toto）4月11日開獎發生令消費者相當崩潰的事。因公司打字員出錯，將頭獎的號碼8515，錯誤輸入為8755，導致原本的頭獎得主無法獲得獎金。

公司事後在其網站及Facebook專頁發文更正，打字員也在專頁公開發文道歉，仍無發澆熄網友怒火。

多多11日晚在Facebook發文稱，當天開出的第5269/21期結果有錯，頭獎號碼正確是8515，不過打字員在公布結果時，錯誤輸入為8755，公司於是發文更正。

多多稱開獎是在3名負責核實中獎號碼的公眾人士見證下所進行，也堅持開獎過程必須「公平、透明」，因此對打字員犯下的錯誤感到非常抱歉。

打字員黃愛琳12日也通過公司Facebook專頁發文道歉：「我知道，無論出於何種原因，都不會被接受，但是請大家原諒我所犯的錯誤，我也保證以後我會更加小心。」

儘管如此，許多民眾不領情，有人怒稱再也不在這間公司投注，也有人說公司應大方地改為開出「雙頭獎」，令公眾信服。有網友說「多多」多年來的信用要毀於一旦。另有網友留言自稱中了頭獎，之後又變成特別獎。

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文章授權轉載自《香港01》

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