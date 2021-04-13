星巴克廁所誕生的孩子 18年後與「助產店員」重逢

三月底，美國18歲少年塞爾納（Jonathan Celner）和前星巴克員工拜倫（Griffin Baron）在伊利諾伊州的一家星巴克會面，兩人上次見面時，塞爾納從同一家星巴克廁所誕生，而當年21歲的拜倫是值班主管。

美國媒體《今日美國》（USA TODAY）報導，塞爾納日前在他很少使用的臉書信箱裡收到拜倫寄來的信，發現拜倫竟是協助他媽媽羅爾克（Lisabeth Rohlck）在咖啡連鎖店星巴克廁所生下他的店員。

拜倫說這幾年一直想著在廁所生下來的孩子後來過得如何，直到去年春天，拜倫看到塞爾納跟哥哥的募款網頁，得知他們幾年前失去了媽媽羅爾克，爸爸也在近期過世。拜倫在瀏覽塞爾納臉書頁面時，意外確認對方就是當年在星巴克廁所出生的孩子，「頓時全身起雞皮疙瘩。」

兩人取得連繫後相約在具有歷史意義的星巴克門市，這家店的窗戶上還貼著送子鳥銜著嬰兒的貼紙以紀念塞爾納在此誕生。

拜倫提到18年前他坐在後台用餐時聽到廁所傳來女性尖叫聲，他連忙趕去看到羅爾克開始分娩，立刻拿取他唯一能想到的物件「熱毛巾」重返現場。拜倫跟同事，以及另一名顧客一起抓著羅爾克的手幫助她吸氣吐氣，直呼自己當時「驚呆了」。

拜倫表示經歷混亂的幾分鐘後，救護車抵達星巴克為羅爾克剪臍帶，並送母子到醫院。拜倫形容羅爾克分娩後的店面看起來像是「戰區」，公司不得不召集臨時小組徹夜清理。

塞爾納知道自己是在這麼混亂的場景下誕生，但羅爾克在他很小的時候就去世，拜倫幫他「填補了故事的空白。」

已成為2名稚子爸爸的拜倫指出，塞爾納的誕生是他此生最難忘的時刻之一：「我一直惦記著塞爾納，我想更了解這個孩子。最後終於認識了他，非常激勵人心。」

塞爾納則笑說自己每次到星巴克都是點熱可可或冷萃咖啡：「即使我跟星巴克很有淵源，但我並不是咖啡狂熱分子。」