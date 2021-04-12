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遠看像太空船 數百綿羊疑被催眠或發呆…圍成神秘巨大同心圓

聯合新聞網 / 綜合報導
遠方的巨型綿羊圈與白色小客車形成強烈對比，網友們看了覺得心裡很不安，引發諸多討論。圖擷自每日郵報
遠方的巨型綿羊圈與白色小客車形成強烈對比，網友們看了覺得心裡很不安，引發諸多討論。圖擷自每日郵報

外星人太空船再度降臨地球，來跟人類打招呼了嗎，還是有什麼特殊目的呢？一望無際的田野上近日出現了神祕的「巨大綿羊圈」，附近居民拍下畫面直擊，並表示從來沒看過這樣的景象。

根據外電每日郵報的報導，英國有一名47歲男子霍格（Christopher Hogg）近日在住家附近騎腳踏車外出時，拍下數百隻綿羊全部圍成好幾個同心圓的奇觀。事發地點位於英國南方地區，靠海岸的一個村莊羅丁迪安（Rottingdean, East Sussex），不少網友認為那群羊可能不是地球上的生物，而是外星羊群。

霍格指出，他只是照一般平常的生活作息騎腳踏車出門運動，沒想到就看見如此詭異的景象，當時他整個人其實沒有靠得很近，站在離那個綿羊圈還有點遠距離之處，「但牠們看起來就是非常巨大」。

他坦言，「在2021年看到這個，是極度不尋常的事」，後來，他又騎腳踏車再更接近綿羊圈，發現整個形狀宛如一艘巨型太空船，一圈又一圈的綿羊讓人看了心中有股說不出的怪異感。

另外，他也指出綿羊圈令人費解的地方。他說綿羊在平常都會發出聲音，甚至是到了有點吵的地步，但這個同心圓裡的綿羊每隻都很安靜，然後都一動也不動站在那裡，「我感覺牠們好像被催眠或昏睡了一樣，或是幾乎都在發呆」，他衝回家把照片趕緊拿給太太和小孩看，他們看了都嚇得說這簡直是瘋了。

不過，也有其他網友看了照片，認為不必太大驚小怪，有可能是農夫把綿羊的飼料排列圍成圓圈的形式，吸引羊群用這種方式覓食，牠們才會乖乖地排排站好，所以有人覺得大概純粹為惡作劇，但無論如何，綿羊圈在網路上引發軒然大波，再度讓網友們想起了「X檔案」以及相關的外星人陰謀論。

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