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和尚獨自坐鎮世上最孤獨寺廟 網友羨：也想遠離俗世161公里

聯合新聞網 / 綜合報導
羊卓雍錯簡稱羊湖，大部分位於西藏山南市浪卡子縣境內，湖面海拔4400多米，與納木錯、瑪旁雍錯並稱西藏三大「聖湖」。 新華社
羊卓雍錯簡稱羊湖，大部分位於西藏山南市浪卡子縣境內，湖面海拔4400多米，與納木錯、瑪旁雍錯並稱西藏三大「聖湖」。 新華社

一名和尚阿旺品措（Ahwang Pincuo）獨自住在西藏三大聖湖之一羊卓雍錯（Yamdrok Lake）上的日托寺，這座寺廟被稱為「山中之石」且由於位居與世隔絕的地段，因此有「最孤獨的寺廟」之稱。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，日托寺坐落在羊卓雍錯的小島上，距離最近的城鎮要161公里，離一小村落也有近5公里距離。阿旺品措長年獨自一人在日托寺念佛經、冥想並從羊卓雍錯打水到日托寺。

日托寺坐落於羊卓雍錯北岸一座小島上，地處偏僻、鮮有遊客到達。站在山頂寺中，可360度遠眺湛藍羊湖；行走在湖邊，可以看到藏原羚自由奔跑、斑頭雁水中游曳；夜幕降臨，更有滿天繁星映照湖面，如同仙境。 新華社
日托寺坐落於羊卓雍錯北岸一座小島上，地處偏僻、鮮有遊客到達。站在山頂寺中，可360度遠眺湛藍羊湖；行走在湖邊，可以看到藏原羚自由奔跑、斑頭雁水中游曳；夜幕降臨，更有滿天繁星映照湖面，如同仙境。 新華社

日托寺在過去700多年裡，始終由獨居僧侶坐鎮，而阿旺品措是最近期留守的僧侶，等他去世後將會由其他僧侶接管職務，持續寺廟的日常儀式。

網友blowfish330羨慕阿旺品措的生活表示：「我應該將履歷寄到哪裡才能到日托寺工作？我雖然不是信奉佛教的和尚，但我願意遠離俗世161公里！」網友SirPercivalGlyde也很嚮往阿旺品措的日子：「大多數人都無法遠離電視、WiFi、報紙、電力等娛樂，如果像他這樣只要孤獨地沉思以及祈禱，似乎很理想。」

羊卓雍錯簡稱羊湖，大部分位於西藏山南市浪卡子縣境內，湖面海拔4400多米，與納木錯、瑪旁雍錯並稱西藏三大「聖湖」。 新華社
羊卓雍錯簡稱羊湖，大部分位於西藏山南市浪卡子縣境內，湖面海拔4400多米，與納木錯、瑪旁雍錯並稱西藏三大「聖湖」。 新華社

羊卓雍錯簡稱羊湖，大部分位於西藏山南市浪卡子縣境內，湖面海拔4400多米，與納木錯、瑪旁雍錯並稱西藏三大「聖湖」。 新華社
羊卓雍錯簡稱羊湖，大部分位於西藏山南市浪卡子縣境內，湖面海拔4400多米，與納木錯、瑪旁雍錯並稱西藏三大「聖湖」。 新華社

和尚 獨居 佛教 西藏

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