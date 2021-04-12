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分手後她驚覺懷孕 男聯手現任不孕女友逼迫「交出小孩」

聯合新聞網 / 綜合報導
女跟前男友分手後發現懷了對方小孩。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
女跟前男友分手後發現懷了對方小孩。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

美國一名29歲女子日前跟交往3個月的30歲男子喬（Joe）分手後才發現自己懷了雙胞胎，而前男友當時已重回前女友金（Kim）懷抱。

原PO女子喬一直很想當爸爸無奈金不孕，兩人因此短暫分手。喬跟金得知原PO懷孕後欣喜若狂，表示願意當肚中孩子的父母但被原PO斷然拒絕。豈料金得寸進尺想干涉原PO分娩及哺育方式，最後甚至在社群平台廣邀親友參加「寶寶性別揭示派對」卻沒邀請原PO參加。

原PO在金的貼文下回應請對方不要把她當「代理孕母」，並說孩子不是她的，喬也要等孩子出生才能請求監護權。原PO稍後致電喬聲明在產前不會見他們，竟被對方及其友人咒罵是「混蛋」，金的媽媽甚至打電話來堅持原PO要給他們其中一個寶寶。

原PO提到她跟喬從事性行為時，對方都有使用保險套但仍中獎。金在得知原PO公開整件事後還跑去原PO上班地點破壞她的車，並打破幾扇辦公室窗戶，金被逮捕後還向原PO怒吼原PO偷走她的生活以及原本應該屬於她的一切。

網友mochaluvr1認為金所作所為沒一項是合理的，建議原PO：「立刻聘請律師、蒐集對方造成身心傷害的證據好比電話騷擾紀錄，並設法切斷與金的聯繫。」網友fractaldawn也指出原PO在金的心中連代理孕母都稱不上：「代理孕母還會收到報酬。原PO感覺只像金借腹產子的孵卵器。」

代理孕母 分手 懷孕

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