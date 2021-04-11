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100公斤小象走失困水溝 印度男抬起狂奔50公尺協尋母象

香港01 / 安祖娜
印度一名森林管理員於2017年從水溝救出一隻走失的小象，二話不說將重達100公斤的小象扛於肩上，幫助牠找回母親，獲得網友大讚。圖／印度森林管理局
印度一名森林管理員於2017年從水溝救出一隻走失的小象，二話不說將重達100公斤的小象扛於肩上，幫助牠找回母親，獲得網友大讚。圖／印度森林管理局

男人味不一定要靠健壯身型或雄渾聲線顯示，印度一名森林管理員就靠一次英勇的救象行動展現勇猛一面。當地環境部一名職員早前於推特（Twitter）上傳一段攝於2017年的影片，片段在網路再度瘋傳，原因是影片紀錄了森林管理員勇救小象的過程。影片中可見，他從水溝救出小象，隨即將重達100公斤的小象扛於肩膀狂奔50公尺，希望幫助牠尋回母親，讓網友看得目瞪口呆，大呼感動。

印度媒體《 India Today 》報導，當地環境部一名職員於推特貼出森林管理員薩拉庫馬（Palanichamy Sarathkumar）於2017年12月勇救小象的片段。事發當日薩拉庫馬接到民眾通知，指一頭母象於山上的寺廟前徘徊，擋住人們的出入口，他就與同事趕至，利用不同方法如燒鞭炮等，打算以聲響將母象引回森林中。

事發當日男子收到民眾救助，指一隻母象擋於寺廟前，到場才發現1隻小象被困於附近的水溝，於是作出救援。圖／Twitter
事發當日男子收到民眾救助，指一隻母象擋於寺廟前，到場才發現1隻小象被困於附近的水溝，於是作出救援。圖／Twitter

不過薩拉庫馬之後在寺廟附近的水溝見到一隻被困的小象，因受困太久變得虛弱，無法自行步行離開。薩拉庫馬見狀，二話不說走到小象身旁，將重達100公斤的牠扛上自己肩膀，跑了約50公尺至附近叢林的水坑旁稍作安置，希望助牠找回母象。

薩拉庫馬與同事在現場守候數小時，希望看到母子團聚才離開。因母象一直沒有出現，他們估計母象因見到人類出現於叢林，擔心自身安全而不敢現身，因此決定先行撤退。第二天眾人再回到原地，發現小象已經離開了，而地面遺留成年大象的腳印，他們才鬆一口氣，相信小象已與母象團聚。

薩拉庫馬扛象救援的過程，被當地民眾上傳至網絡後獲得大批網友讚賞，近日再被一名環境部的職員轉載至個人推特，不料再次引來網友讚好及轉發。不少人大讚薩拉庫馬勇猛的舉動，又紛紛好奇182公分、80公斤重的他為何能輕易扛起比自己還要重的小象。他則表示「其實牠非常沉重，我只是一時衝動把牠抬起了。當時我怕失去平衡，幸好有同事幫助固定小象，又協助我安置牠」。

男子和同事將小象安置於水坑附近，希望母象出現與小象團圓。圖／印度森林管理局
男子和同事將小象安置於水坑附近，希望母象出現與小象團圓。圖／印度森林管理局

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文章授權轉載自《香港01》

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