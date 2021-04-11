挖到「金」！男子後花園發現神秘寶箱 撬開下一秒作嘔速逃

地上挖出的「寶箱」，沒打開到最後一刻都不要開心太早！加拿大一名男子在家中後園除草時，意外發現地底有個相當神秘的混擬土箱，他一度滿心歡喜以為尋得寶藏，更拍片直擊打開一刻，不料箱子內的物品讓他崩潰逃開，還露出作嘔表情。影片笑爆網友，已累積多達700萬次觀看！

加拿大男子東尼（Tony Huisman）日前將影片上傳至抖音（TikTok）帳戶，並在標題上寫著「在花園裡發現了一個祕密箱子」。從影片可見，他在後花園修剪草皮時，工具意外撞到一個硬物，好奇地下藏著什麼，就開始深入挖掘下去，首先他發現寶箱的一邊有把手，接著再往前挖到第2個把手，他就一直堅持挖下去，「清理直到可以打開為止」。

之後他抬起箱子，發現比想像中還要重，便拿鐵桿來撬開蓋子，當他瞄到箱中物時，即秒速摀住鼻子皺眉逃走，「你絕對不會相信我發現什麼」。

原來這個「寶箱」是裝滿「黃金」的化糞池！東尼表示住進這房子已6年，業主則在之前住了2年，但他們完全不知道化糞池的存在，更不知道這東西存放多久。他又形容那「東西」呈果凍狀，「但絕不會是你想吃的那種果凍」。網友知道真相後都爆笑不已，有人直言東尼這次真的「挖到寶」，但不是他想要的那種寶藏。

延伸閱讀：

Twitter瘋傳「血腥剖肚」小象滑梯 日本8大獵奇遊樂設施眼界大開

CNN網票選全球7大禁地 自殺森林未算最恐怖？

文章授權轉載自《香港01》