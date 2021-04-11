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印度老師用廢材做出會說38種語言機器人 成本不到2萬

聯合新聞網 / 綜合報導
印度一名電腦科學老師，自行研發出了一台會說38種語言的機器人。圖擷自Daily Star
印度一名電腦科學老師，自行研發出了一台會說38種語言的機器人。圖擷自Daily Star

印度一台會說38種語言的AI機器人，成本竟不到500英鎊（約新台幣1萬9512元）！近日印度一名電腦科學老師自創了一台會說38種語言的AI女機器人，全機使用廢塑料和紙板製成，成本相當低廉，但該台機器人不僅可以閱讀報紙，還讀得懂星座運勢、食譜，儘管機器人外型看起來有些粗糙，但它有望運用在幫助印度弱勢孩童學習。

根據《 Daily Star 》報導，印度一名名叫迪內甚·帕特爾（Dinesh Patel）的電腦科學老師，自行製作出一台可以辨別不同物體、解決數學問題，並會說38種語言的AI機器人，迪內甚將機器人命名為莎魯（Shalu），全機用廢鋁、紙板、木材和塑膠廢料建造而成，然後將機器連接到電腦上。

迪內甚說，因為機器人是用廢棄材料構成，所以多少有點不精緻，未來他打算使用3D列印的方式，為莎魯打造更逼真的身體。他提到，莎魯會說包含英語在內38種語言，和其他9種當地方言。

迪內甚花了三年的時間製作出莎魯機器人，總花費大約493英鎊（約新台幣1萬9238元），「我利用課餘時間從頭開始研發，使用的都是廢材和國內零件」，因為他希望能用便宜的價格，幫助那些願意學習但經濟負擔不起的孩子們。

機器人名叫莎魯（Shalu），全機用廢鋁、紙板、木材和塑膠廢料建造而成。圖擷自Daily Star
機器人名叫莎魯（Shalu），全機用廢鋁、紙板、木材和塑膠廢料建造而成。圖擷自Daily Star

AI 印度 機器人

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