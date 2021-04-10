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看電影彎腰撿手機被電動椅爆夾 妻子目睹他慘死

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一位男子觀影時被戲院的電動椅慘夾15分鐘，不治身亡。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
英國一位男子觀影時被戲院的電動椅慘夾15分鐘，不治身亡。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國2018年曾發生一件死亡意外，一對夫妻到伯明罕亞斯頓（Aston）的大型電影院看電影，並購買了「黃金級」影廳位，未料觀影時男子的手機滑落到座位下方，他彎腰尋找時，電動座椅卻緩緩收起，將男子夾住，男子脖子被卡了整整15分鐘，妻子見狀瘋狂尖叫，工作人員到場後將男子救出，但他仍因大腦缺氧不治身亡。

根據「太陽報」報導，24歲男子拉菲克（Ateeq Rafiq）2018年3月間與妻子到大型電影院「Vue」觀影，特別選了配有高級電動椅的影廳，想要好好享受，未料觀影期間她卻發現手機和鑰匙不見，便彎腰伸手在座椅下方尋找，這時電動椅卻突然收回腳踏板，夾住拉菲克的脖子。

拉菲克的妻子見狀尖叫求救，工作人員最後只好破壞座椅救援，救出拉菲克，而拉菲克起身後便因身體不適失去意識，緊急送醫一周後因大腦缺氧不治。法院在6日審理此案，Vue影城承認違反「健康與工作安全法」規定，未對影廳電動椅做安全風險評估，而案件也將在7月20日宣判。

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