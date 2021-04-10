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帳單一直正常繳納 獨居老人陳屍家中9年無人知
擁有著名社會福利設施的挪威，竟有一名60歲的獨居長者麥可（Michael）被發現陳屍自家中，更經驗屍結果後顯示，這名獨居長者早已在九年前往生，但因生前拒絕與其他親人聯繫，再加上信用卡及各種帳單的繳費都是使用自動扣款，導致無人發現他的異狀。
據《NRK》報導指出，去（2020）年12月有社工在進行個案訪視時，因為一直無法聯繫到麥可，便覺得不太對勁，就請來警察強制把大門打開，才發現麥可早已陳屍屋內。
經詳細的驗屍程序後，當地警方依照家中的牛奶盒及信件日期，判斷麥可早在2011年4月就已經死亡，且屍體上並無外傷或可疑之處，所以目前將麥可的死因判斷為自然死。而據相關人士透露，麥可雖然結過婚，也養育孩子，但長年持續拒絕與家人聯繫，便獨居多年。
而根據挪威勞工福利局的資料指出，因持續與麥可聯絡卻都沒有找到人，以至於他的養老津貼早在2018年就已停止發放，但他的各種帳單仍透過銀行自動扣繳持續繳納中，使多數人沒有注意到麥可的異狀。對此，麥可的鄰居則透露，多數時候他都不與鄰居互動，也不太常和外人接觸，而大家都只猜測他是搬家或是住進安養院，便沒有特別關心。
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