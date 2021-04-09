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木地板刮痕有救了！ 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名美國女網友在抖音（TikTok）上傳一部影片，實測用堅果消除地板刮痕，引起網友熱議。 圖擷自TikTok
一名美國女網友在抖音（TikTok）上傳一部影片，實測用堅果消除地板刮痕，引起網友熱議。 圖擷自TikTok

許多人選擇在家中鋪上木質地板，除了質感加分，也相對舒適溫暖，不過搬動物品和家具時，較容易留下刮痕。對此，美國一名網友近日分享了一招獨門撇步，只要用一顆小小的「核桃」輕輕摩擦，就能馬上消除痕跡，影片曝光後，引起網友熱議。

一名帳號為「endpin123」的美國女網友在抖音TikTok）上傳一部影片，其中她表示，自己不慎刮傷了木頭地板，留下一條明顯刮痕，聽聞用堅果可以有效去除痕跡，因此她打算親身實測。

該網友接著拿出三種不同類型的堅果，分別為核桃、山核桃和開心果。她依序將堅果摩擦地板上的刮痕，最終測試結果顯示，核桃最有效果，輕輕一擦就能抹去刮痕；山核桃相比之下表現稍差；開心果則幾乎沒有幫助，無法起到消除作用。

該網友最後使用核桃繼續摩擦，只見地板的刮痕漸漸消失，瞬間復原成原先平整乾淨的樣貌，讓該網友興奮直呼「核桃確實很有用！」而其他網友看完影片後，也紛紛驚呼「等不及測試我家地板了」、「太神奇」、「我要傳給我媽看」。

不過，有部分網友質疑「原理是因為堅果的碎粒填滿了刮痕」、「拖完地後刮痕會不會又出現了」、「這地板的刮痕很淺，所以才有用」、「很深的刮痕恐怕沒辦法」等；至於有人詢問想到這項方法的人究竟是何方神聖，該網友則補充「是製作小提琴的人告訴我的」。

抖音 TikTok

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