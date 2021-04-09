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藍色奇景！類水母生物佈滿沖繩沙灘 當地人拿來吃其實有毒

聯合新聞網 / 綜合報導
沖繩離島海灘出現大量的類水母生物「Velella velella」，造就海灘一片蔚藍奇景。圖擷取自沖繩Times
沖繩離島海灘出現大量的類水母生物「Velella velella」，造就海灘一片蔚藍奇景。圖擷取自沖繩Times

日本沖繩縣包含為數眾多的離島，在這些人煙稀少的島上，經常能看到令人驚奇的自然生態。最近在其中一座「渡名喜島」的海灘，就發現了有大量類似水母的生物被沖上海灘，意外造就一片蔚藍的奇景，引起網友們的討論。

根據日本媒體「沖繩Times」報導，位於沖繩縣渡名喜島的「アンジェーラ浜」海灘，在3月下旬時出現大量疑似水母的生物，數量難以用肉眼估算。這些生物的正式名稱為「Velella velella」，是一種暖海性、外洋性，棲息在黑潮海域的一種生物。

報導指出，Velella velella直徑最大長達5公分，有著橢圓形的盤狀軀體上，有薄薄三角形的膜。雖然淺藍色的外觀相當美麗，但其實體內含有毒素，如果刺到人會引發劇烈疼痛。不過渡名喜島的居民稱這種生物為「fura」，過去曾有將之食用的習慣。

網友們則表示「原來會拿來吃嗎？很好奇該怎麼料理，放上餐桌會長怎樣」、「被刺到很痛喔！刺到的地方淋巴腺會腫起來」、「只是看看的話就只會單純的覺得很漂亮呢」。

當地人稱此生物為「Fura」，還會拿來食用。圖擷取自沖繩Times
當地人稱此生物為「Fura」，還會拿來食用。圖擷取自沖繩Times

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