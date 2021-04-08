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Google地圖帶錯路！新郎亂入別人家「交換聘禮」 親友傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名新郎和他的親友團浩浩蕩蕩地來到新娘家，才發現跑錯家，所有人尷尬離開現場。圖翻攝自IG「borobudurnews」
一名新郎和他的親友團浩浩蕩蕩地來到新娘家，才發現跑錯家，所有人尷尬離開現場。圖翻攝自IG「borobudurnews」

印尼近日發生一起烏龍事件，一名新郎要娶親，使用Google地圖找新娘家，未料被帶錯路，跑到另一個訂婚典禮現場，雙方還進行了交換聘禮的儀式，直到有人覺得「新郎怪怪的」，才發現誤會大了！

根據《馬來郵報》報導，4日印尼有一個村子有兩場喜事，一場是結婚典禮，另一場是訂婚典禮。其中，一名要舉行訂婚典禮的女子烏爾法（Ulfa）表示，當時她在化妝，沒有在屋外招待，而是由家人熱情歡迎「新郎」一行人，雙方還一度進行了交換聘禮的儀式。

不過，她的家人招待到一半，才有人發現「新郎怪怪的」，後來才驚覺該名男子不是烏爾法的未婚夫，而是別場婚禮的「新郎」，而該名「新郎」的親友團也解釋，他們用Google地圖找錯路了，對於造成這場烏龍事件感到抱歉。

有趣的是，烏爾法的未婚夫也沒發覺「自己被頂替」，因為事發當時，他和朋友急著要去找廁所，就沒及時趕到訂婚現場。

針對這場烏龍，烏爾法沒有生氣，只是覺得好有趣，「當時我突然覺得很奇怪，新郎一行人中竟然都沒有認識的人」，烏爾法也說，其實兩場典禮就在附近而已，後來她的家人還幫「新郎」找到正確的路，讓他們順利舉辦婚禮。

婚禮 印尼

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