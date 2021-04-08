女子花2.5萬元叫外送統統「餵公寓」 走廊電梯滿布垃圾+湯汁

南韓一名女子近日花了約100萬韓元（約新台幣2.5萬元）叫外送，餐點份量十足，不過送到府後，她竟然沒有吃掉，反而是拿去潑灑公寓大樓，走廊電梯都可以看到垃圾、湯汁，場面十分震撼。

根據南韓《MBN新聞台》指出，這起事件發生在南韓忠清南道天安市的一處公寓大樓，有網友爆料，女子5日叫了這些外送，不過不但一口都沒吃，還把它們亂灑在公寓各處，包括冰淇淋、辣炒年糕、泡菜鍋等，都被她隨地亂丟。由於女子不是只有點同一間餐廳的外送，因此其他的外送員後來到場驚見這幅誇張景像，也立即拍照報警處理。

這些照片也被轉貼在臉書粉專《천안 대신전해드려요》上，網友們紛紛表示，「食物被浪費太可惜」、「壓力太大嗎？」、「我好餓」、「應該要接受治療」。

據悉，潑灑食物的女子疑似有憂鬱症，警方當時到場後敲門，她不予回應，後來由119救難人員破門而入，才將女子帶離，後續已交由警方處理，基於保護身分理由，不便對外透露太多消息。至於亂糟糟的公寓環境，目前已被大樓清潔人員打掃乾淨。