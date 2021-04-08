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泰國變性正妹霸氣「脫掉上衣」 徵兵處抽籤引熱議！

聯合新聞網 / 綜合報導
Phinchanida Chumphalai平時形象陽光甜美。圖／翻攝自Phinchanida Chumphalai臉書
Phinchanida Chumphalai平時形象陽光甜美。圖／翻攝自Phinchanida Chumphalai臉書

泰國變性手術出名，許多對自我性別不認同的人都會遠道而來變身。日前泰國一名男子彭卡尼達蓬帕萊（Phinchanida Chumphalai），為了一圓夢想，進行變性手術，搖身變成女兒身，但據泰國法律規定，就算她外表已美麗動人，仍要徵兵抽籤，她也不畏懼旁人眼光前往徵兵處，意外掀起網友熱議。

根據《Amarin TV》報導，泰國每年四月會舉行徵兵抽籤，所有年滿21歲的男性將會抽籤決定是否要服兵役，彭卡尼達蓬帕萊日前也接獲徵兵通知，並勇敢的決定把一頭長髮剪短，脫掉上衣前往徵兵處抽籤，最後幸運抽到不用服兵役的黑籤。

彭卡尼達蓬帕萊在臉書上發文坦言，若是抽到要服兵役的籤，她還真不知道該怎麼去面對軍旅生活，好險最後抽到不用服兵役的籤。她表示，之後會恢復女裝打扮，繼續原本的生活，也謝謝外界的鼓勵，該篇貼文也引起眾多網友分享按讚。

Phinchanida Chumphalai鼓起勇氣脫掉上衣前往徵兵處抽籤。圖／翻攝自Phinchanida Chumphalai臉書
Phinchanida Chumphalai鼓起勇氣脫掉上衣前往徵兵處抽籤。圖／翻攝自Phinchanida Chumphalai臉書

泰國 手術 變性

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