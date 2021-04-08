聽新聞
test
0:00 / 0:00

真實版哥吉拉！巨蜥闖超商攀爬貨架 民眾驚聲尖叫影片曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
泰國一間超商遭巨蜥亂入。圖／翻攝自「Jejene Narumpa」臉書
泰國一間超商遭巨蜥亂入。圖／翻攝自「Jejene Narumpa」臉書

科幻電影中常常有怪獸亂入商店的情節，沒想到在泰國也真實上演！日前泰國一間超商遭一隻巨大蜥蜴闖入，不僅在店內肆意行走，還攀爬到貨架上，讓看到的民眾尖叫聲不斷。

綜合外電報導，泰國女子那魯姆帕「Jejene Narumpa」在臉書分享一段驚悚影片，畫面中可見一隻目測約9英尺（約2.7公尺），宛如科摩拉多的巨蜥吐著舌，試圖攀爬冷藏櫃，不過疑似玻璃太光滑爬不上去，巨蜥乾脆作罷，改攀爬到商品貨架的最高處，最後就這樣舒服的在貨架上層休息，一旁的民眾看到都尖叫聲不斷，不過也有民眾認為畫面太過滑稽而笑出來。

據了解，該巨蜥為紅樹巨蜥，平時生活在泰國的池塘中，吃青蛙、昆蟲、魚類維生，近日因為氣候變化，降雨量少，才會跑到老百姓生活的區域覓食活動，最後當地的救援隊也抵達超商，把巨蜥從商店救出來，帶到附近的灌木叢放生。

相關新聞

Google地圖帶錯路！新郎亂入別人家「交換聘禮」 親友傻眼

印尼近日發生一起烏龍事件，一名新郎要娶親，使用Google地圖找新娘家，未料被帶錯路，跑到另一個訂婚典禮現場，雙方還進行了交換聘禮的儀式，直到有人覺得「新郎怪怪的」，才發現誤會大了...

女子花2.5萬元叫外送統統「餵公寓」 走廊電梯滿布垃圾+湯汁

南韓一名女子近日花了約100萬韓元（約新台幣2.5萬元）叫外送，餐點份量十足，不過送到府後，她竟然沒有吃掉，反而是拿去潑灑公寓大樓，走廊電梯都可以看到垃圾、湯汁，場面十分震撼。

泰國變性正妹霸氣「脫掉上衣」 徵兵處抽籤引熱議！

泰國變性手術出名，許多對自我性別不認同的人都會遠到而來。日前泰國一名男子彭卡尼達蓬帕萊（Phinchanida Chumphalai）...

英版禰豆子？年輕時沒錢回家 男當年求同事「寄」他回國

英國BBC報導，威爾斯首府卡地夫75歲男子羅布森1965年被維多利亞鐵路公司派往澳洲工作，十分想家卻又因為負擔不起違約相...

真實版哥吉拉！巨蜥闖超商攀爬貨架 民眾驚聲尖叫影片曝光

科幻電影中常常有怪獸亂入商店的情節，沒想到在泰國也真實上演！日前泰國一間超商遭一隻巨大蜥蜴闖入，不僅在店內肆意行走，還攀爬到貨架上，讓看到的...

摯友要在夏威夷辦婚禮 她無力負擔機票旅費急問網友

一名女子無法負擔出席最要好朋友婚禮的費用，卻不知道該如何跟好友啟齒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。