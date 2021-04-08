聽新聞
test
0:00 / 0:00
真實版哥吉拉！巨蜥闖超商攀爬貨架 民眾驚聲尖叫影片曝光
科幻電影中常常有怪獸亂入商店的情節，沒想到在泰國也真實上演！日前泰國一間超商遭一隻巨大蜥蜴闖入，不僅在店內肆意行走，還攀爬到貨架上，讓看到的民眾尖叫聲不斷。
綜合外電報導，泰國女子那魯姆帕「Jejene Narumpa」在臉書分享一段驚悚影片，畫面中可見一隻目測約9英尺（約2.7公尺），宛如科摩拉多的巨蜥吐著舌，試圖攀爬冷藏櫃，不過疑似玻璃太光滑爬不上去，巨蜥乾脆作罷，改攀爬到商品貨架的最高處，最後就這樣舒服的在貨架上層休息，一旁的民眾看到都尖叫聲不斷，不過也有民眾認為畫面太過滑稽而笑出來。
據了解，該巨蜥為紅樹巨蜥，平時生活在泰國的池塘中，吃青蛙、昆蟲、魚類維生，近日因為氣候變化，降雨量少，才會跑到老百姓生活的區域覓食活動，最後當地的救援隊也抵達超商，把巨蜥從商店救出來，帶到附近的灌木叢放生。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言