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摯友要在夏威夷辦婚禮 她無力負擔機票旅費急問網友
美國一名24歲女子日前在社群平台分享自己最要好的26歲男性友人要在夏威夷舉辦婚禮，希望她能出席。她算了機票等費用發現，一趟下來可能會花3000美金（約合新台幣85000元），認為自己心有餘而力不足，卻不知道該如何跟好友啟齒，希望徵詢網友意見。
網友Laventale2表示：「即便是最要好的朋友，也不必花3000美金參加他的婚禮。因為對大多數人來說這是筆很大的開銷，期待人們花這麼多錢參加婚禮很不合理。建議原PO跟好友坦白這超過自己的負擔。如果對方是最好的朋友，他一定能理解。」
網友encryptedlizard提到自己年輕時以為在異地舉辦婚禮的新人會為賓客負擔費用，後來才知道賓客不僅要自行吸收機票跟住宿費，新人還會希望額外獲得賓客的贈禮（通常是金錢），讓她非常震驚。另一名30幾歲的網友則指出，如果新人選擇在異地辦婚禮，「起碼應該支付賓客的住宿費。」
網友bh4ks說自己即將要在異地舉辦婚禮，但她不指望親友出席：「我跟兄弟姊妹說不參加沒關係，我會在家鄉舉辦一場婚禮方便大家參加。」
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