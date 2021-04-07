聽新聞
test
0:00 / 0:00

公司惡意給他9萬枚油膩銅板工資 企業神救援換成嶄新鈔票

聯合新聞網 / 綜合報導
男子收到公司9萬枚裹著臭機油、重達272公斤的1分錢美金工資。圖／取自cbs46
男子收到公司9萬枚裹著臭機油、重達272公斤的1分錢美金工資。圖／取自cbs46

美國媒體cbs46報導，當地男子弗拉坦（Andreas Flaten）日前控訴前公司積欠工資，最後公司報復式地給他超過9萬枚裹著臭機油、重達272公斤的1分錢美金（約合新台幣0.28元）硬幣，讓他欲哭無淚。但1日兌幣機公司Coinstar伸出援手，讓弗拉坦拿到嶄新的鈔票。

Coinstar副總裁萊爾（Jeff Lail）指出他們將弗拉坦的硬幣發包給合作廠商，徹底清洗、包裝及盤點，最後給弗拉坦10張乾淨無油的100元美金（約合新台幣2800元）大鈔，該公司還在弗拉坦的提議下捐了1000美金（約合新台幣28000元）給當地的動物收容所

弗拉坦表示最初花了一兩個小時清理硬幣，但只清理了價值約5美元的硬幣，很感恩Coinstar拔刀相助：「好開心不用自己洗硬幣！」

網友HotConcrete提到：「這個故事讓我比較驚訝的一點是，弗拉坦最初收到公司發的900美金（約合新台幣25000元）硬幣，最後竟收到1000美金鈔票。」網友則認為Coinstar多給弗拉坦100美元很划算：「他們從中獲得的廣告效益大過100美元，完全值得。」

動物收容所 廣告

延伸閱讀

亞洲首家會計師事務所名列B型企業 嘉威不加班只加薪 翻轉會計業惡例

見者有分！土豪式掃墓驚現多疊「鈔票磚」 村民排隊爽領1萬7

「兩個討厭的亞洲人」餐廳收據註記惹眾怒 老闆道歉了

氣！他辭職被老闆欠薪 投訴後收到「9萬個1美分硬幣」

相關新聞

泰國變性正妹霸氣「脫掉上衣」 徵兵處抽籤引熱議！

泰國變性手術出名，許多對自我性別不認同的人都會遠到而來。日前泰國一名男子彭卡尼達蓬帕萊（Phinchanida Chumphalai）...

真實版哥吉拉！巨蜥闖超商攀爬貨架 民眾驚聲尖叫影片曝光

科幻電影中常常有怪獸亂入商店的情節，沒想到在泰國也真實上演！日前泰國一間超商遭一隻巨大蜥蜴闖入，不僅在店內肆意行走，還攀爬到貨架上，讓看到的...

屎金帝國：美國如何佔領那些海上「鳥糞島」？

很少有人注意到，過去幾十年的世界史中，地圖其實少有變化。當然有一些麻煩熱點（伊拉克／科威特、俄羅斯／烏克蘭、蘇丹），還有蘇聯戲劇化的崩解。卻少了先前幾世紀令人痛苦的地圖上的「動亂」現象：入侵、革命、征服及兼併，後者讓波蘭變成一具受到詛咒的手風琴，瘋狂擴張與收縮，更將印第安國度從地圖上移除。今日邊界穩固不點的特性，讓國家形狀顯得更難以動搖。法國的六邊形，義大利的高跟靴，不可思議細長的智利（亨利．季辛吉諷刺：「就像一把指向南極心臟的匕首」）。雖然這些明顯都是歷史因果，也很難想像它們會呈現不同形狀。

公司惡意給他9萬枚油膩銅板工資 企業神救援換成嶄新鈔票

美國男子收到前公司積欠的工資：超過9萬枚裹著臭機油、重達272公斤的1分錢美金（約合新台幣2.8元）硬幣，讓他欲哭無淚。幸好兌幣機公司伸出援手，讓他拿到嶄新鈔票。

有苦說不出！他在後院挖到驚喜「寶藏箱」 開箱後立刻閃退

美國男子日前在自家後院挖到一個有兩個把手的大型水泥箱，他欣喜開箱查看內容物，最後發現裡面裝的是他意想不到的東西。

摯友要在夏威夷辦婚禮 她人在美國無力負擔旅費急問網友

一名女子無法負擔出席最要好朋友婚禮的費用，卻不知道該如何跟好友啟齒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。