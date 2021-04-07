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公司惡意給他9萬枚油膩銅板工資 企業神救援換成嶄新鈔票
美國媒體cbs46報導，當地男子弗拉坦（Andreas Flaten）日前控訴前公司積欠工資，最後公司報復式地給他超過9萬枚裹著臭機油、重達272公斤的1分錢美金（約合新台幣0.28元）硬幣，讓他欲哭無淚。但1日兌幣機公司Coinstar伸出援手，讓弗拉坦拿到嶄新的鈔票。
Coinstar副總裁萊爾（Jeff Lail）指出他們將弗拉坦的硬幣發包給合作廠商，徹底清洗、包裝及盤點，最後給弗拉坦10張乾淨無油的100元美金（約合新台幣2800元）大鈔，該公司還在弗拉坦的提議下捐了1000美金（約合新台幣28000元）給當地的動物收容所。
弗拉坦表示最初花了一兩個小時清理硬幣，但只清理了價值約5美元的硬幣，很感恩Coinstar拔刀相助：「好開心不用自己洗硬幣！」
網友HotConcrete提到：「這個故事讓我比較驚訝的一點是，弗拉坦最初收到公司發的900美金（約合新台幣25000元）硬幣，最後竟收到1000美金鈔票。」網友則認為Coinstar多給弗拉坦100美元很划算：「他們從中獲得的廣告效益大過100美元，完全值得。」
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