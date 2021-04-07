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有苦說不出！他在後院挖到驚喜「寶藏箱」 開箱後立刻閃退
美國男子修曼（Tony Huisman）日前在自家後院做園藝時，意外挖到一個有兩個把手的大型水泥箱，他欣喜開箱查看內容物，最後發現裡面裝的是他意想不到的東西。
修曼提到自己先是發現這個「祕密寶藏箱」第一個把手，繼續挖又發現第二個把手，決定堅持挖下去直到能提起整個箱子。
但當修曼抬起箱子時覺得箱子有重，便拿鐵撬勾住把手想撬開蓋子看裡面裝什麼。修曼掀蓋後大驚：「你絕對不會相信我發現什麼‧‧‧我家的化糞池！！」當下立刻皺臉逃離現場。
修曼提到自己跟前屋主在這棟房子住了8年多，直呼完全不知道家裡還是連結傳統的化糞池系統：「誰曉得這個化糞池多久沒清理了。裡面內容物跟果凍很像，但絕對不是大家想吃的『果凍』。」
修曼的影片至今已有520萬觀賞人次。網友LSwope說：「你挖到一大箱巧克力耶！」網友Steeped表示：「我很確定這不是寶藏箱。」
@tonyhuismanlp
Found a secret box in the ground ##cool ##metaldetecting ##comedy♬ Dreamy - Elijah Lee
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