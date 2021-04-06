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曾爆自己會出事...女失蹤3個月 丈夫寄「染血祭壇照」給岳父母

香港01 / 文／羅堃怡
瑪雅（Maya Millete）及丈夫米列迪（Larry Millete）。圖翻攝自每日郵報
瑪雅（Maya Millete）及丈夫米列迪（Larry Millete）。圖翻攝自每日郵報

美國一名亞裔母親失踪的消息引起了廣泛關注，生活在加州丘拉維斯塔(Chula Vista)的瑪雅（Maya Millete）從1月7日開始杳無音訊，至今失蹤已3個月。事件日前爆出新消息，瑪雅的丈夫米列迪（Larry Millete）行為怪異，更向女方家屬傳送一張恐怖血祭壇照片，壇上擺著兩夫婦染血的合照片。

此外，瑪雅最後一次露面時，曾告訴其親姐姐，「如果我發生了什麼不測，不用懷疑，米列迪就是兇手」，種種跡像似乎都指向其丈夫可能就是幕後黑手，令人懷疑瑪雅可能已遭遇不測。

瑪雅的丈夫米列迪（Larry Millete）行為怪異，向女方家屬傳送一張恐怖血祭壇照片。圖翻攝自每日郵報
瑪雅的丈夫米列迪（Larry Millete）行為怪異，向女方家屬傳送一張恐怖血祭壇照片。圖翻攝自每日郵報

三個月來，瑪雅的家人和警方四處尋人，都無法獲得任何線索，當地志願者組織地毯式搜山也毫無發現。今年39歲的瑪雅來自夏威夷，和高中認識並相戀的丈夫已經結婚21年，育有4歲、9歲和11歲的兩女一子。瑪雅姊夫指，米列迪去年一直棍挽救婚姻，要求瑪雅家人介入兩人糾紛並對他作出支持，但瑪雅家人覺得他滿口謊言。

瑪雅的家人和律師透露二人婚姻關係破裂，失蹤當日正是預約了離婚律師準備下周見面。瑪雅家人透露，米列迪發送的訊息非常奇怪，去年9月曾傳發一張場面恐怖血祭壇照片，壇中間放有夫妻合照，四角有4枝蠟燭，照片上滿是血漬。瑪雅失蹤兩日後其家人已報案，惟警方稱暫無證據顯示涉及凶殺案，亦無任何疑犯，將會繼續調查。

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文章授權轉載自《香港01》

婚姻 亞裔

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