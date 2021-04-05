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女大生穿學士服撩衣露乳 校方怒告索賠283萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
布德羅上傳的照片相當火辣，遭到校方認定是毀損校譽。圖／取自51新聞
布德羅上傳的照片相當火辣，遭到校方認定是毀損校譽。圖／取自51新聞

玩太大？布德羅（Helene Boudreau）是魁北克大學蒙特婁分校（UQAM）視覺藝術系女學生，日前她在社群軟體上傳數張火辣照片，照片中她身穿UQAM學士服，卻大方撩起衣服露出胸部，校方認為此舉損害校譽，向她提告索賠加幣12.5萬元（約新台幣283萬元）。

根據《CTV NEWS》報導指出，上周在蒙特利爾高等法院提起的訴訟稱，UQAM的視覺藝術系學生布德羅，在過去幾周將幾張她的部分裸照張貼到她的Instagram、Facebook和Twitter帳戶，校方認為這些照片有損害大學聲譽的疑慮。

布德羅上傳的照片相當火辣，只見她身穿學士服，並撩起衣物露出胸部，胸上還印有UQAM徽標的文憑，她陸續將照片在Instagram、Facebook和Twitter帳戶露出。校方要求她刪除貼文，但她僅將Instagram的照片刪除。

布德羅上傳的照片相當火辣，遭到校方認定是毀損校譽。圖／取自51新聞
布德羅上傳的照片相當火辣，遭到校方認定是毀損校譽。圖／取自51新聞

之後布德羅又上傳一張火辣照，她站在UQAM 50周年標語前，脫下褲子背對鏡頭，露出屁股，並比出中指對鏡頭燦笑。據稱，她還將照片上傳至某些網站，並從中賺取收入。

布德羅已將Instagram改為私人帳戶，她過去曾在社群軟體上為自己辯護，並在Instagram影片中稱自己是藝術家，而照片則是她作品的表達，她說「藝術可以是任何東西」。

Instagram 裸照

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