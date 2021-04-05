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可能會帶來厄運！韓媒公開這4樣東西千萬不可放進錢包

香港01 / 撰文：珍露姐姐
《沒關係是愛情》劇照
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除了手機之外，錢包是每次外出的必備物品。除了錢，每個人放在錢包裡的東西都有所不同。有人會放藥水膠布，有人會甚至會放避孕套。原來，錢包裡面放的東西，都會影響我們的運氣。韓媒Insight早前報道分析4樣放錢包會帶來厄運的東西，如果想改變一下運氣的話，不妨看一看自己的錢包裡面有沒有以下這些東西！

因為科技發達，現時只要有智能手機的話，就可以不用拿真實貨幣進行交易。不過，仍然有不少人會帶錢包外出。錢包是必備的隨身物品，不少人都會在錢包放一些個人認為十分重要的東西，例如護身符。不過，根據韓媒Insight的報道，如果錢包裡放了以下4樣東西，就可能會帶來厄運。

4樣放錢包會帶來厄運的東西

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文章授權轉載自《香港01》

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