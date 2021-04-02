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穿白紗指揮！女警婚禮突發車禍 敬業精神獲網讚：太敬佩

聯合新聞網 / 綜合報導
美國佛羅里達州馬里恩縣的警察夫婦，在結婚當天遇到周圍發生車禍，隨即暫停婚禮前往現場，敬業精神獲得肯定。 圖擷自facebook
美國佛羅里達州馬里恩縣的警察夫婦，在結婚當天遇到周圍發生車禍，隨即暫停婚禮前往現場，敬業精神獲得肯定。 圖擷自facebook

警察身為人民保母，除了平時工作辛勞，還得隨時處理突發事件。美國就有一對警察夫婦在結婚當天，因附近道路恰巧發生車禍，他們隨即暫停婚禮前往現場，新娘身穿白紗舉手指揮的畫面曝光後，引起眾人熱論，網友紛紛直呼「好敬佩！」

美國佛羅里達州馬里恩縣警長辦公室（Marion County Sheriff's Office）日前在臉書分享一段故事，事件發生在去年12月時，局內兩位警員決定步入禮堂，但就在舉行婚禮時，會場周圍傳出交通事故，雖然兩人並不在值勤中，他們仍馬上暫停婚禮，並急忙趕到現場幫忙。

警局辦公室貼出當天的照片，畫面中新娘一手拿著捧花、撩起裙襬，另一手則高高舉起，正在指揮交通，新郎則身穿西裝站在一旁。警局辦公室透露，兩人在現場協助指揮和照顧傷員，等到確定醫護人員到場後，夫妻倆的婚禮才繼續進行。

警局辦公室也在貼文中提到，一旦選擇了這份工作，就要知道在這個身分永遠不會下班，因為任何時刻都可能發生任何事情，就算必須在婚禮上採取行動，警察也會守護保護人民的職責。

這段故事曝光後，網友湧入留言，紛紛直呼「能擁有如此認真的警察實在非常幸運」、「感謝警察的服務精神」、「值得被記住的一天」、「這是能笑著講起而永遠珍貴的回憶」、「好感動的故事」、「致上最高的敬意」，感嘆警察的付出。

警察 婚禮 結婚 車禍

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