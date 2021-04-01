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恐怖針椅！男子改裝機車示忠誠 女友反遭殃「狂瞪」笑翻網
別讓女友不開心！印尼男子阿南（Khoirul Anam）的女友因為總懷疑他載別的女生出門，時常鬧脾氣，阿南為了表示自己很忠誠，竟將機車後座插滿長釘，就連芭樂都能穩穩固定。他將照片公開後，也迅速獲得大量關注，笑翻網友，不過這椅子後座直接報廢，恐怕女友是笑不出來。
綜合外媒報導，阿南日前在臉書分享機車照片，椅墊上有三分之二面積倒插長釘，原來是為了讓吃醋的女友消消氣，所放出的「大絕招」。結果女友因為後座沒辦法坐，只能將身子縮成一團，蹲坐在機車踏板處，直瞪男友的畫面曝光相當搞笑。
網友也紛紛笑說，「然後下次就發現男友跟別人借車載女生」、「女友感覺腳麻了」；阿南也開玩笑直呼，「這就是為何女孩不要太有佔有慾」。
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