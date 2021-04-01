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魔法成真！ 亡母園遊會花1英鎊買首集《哈利波特》現估價竟破百萬台幣

聯合新聞網 / 綜合報導
哈利波特最後一集書影。 圖／歐新社
哈利波特最後一集書影。 圖／歐新社

英國4個姊妹檢視母親遺物，竟有驚人發現！根據《每日郵報》報導，20年前她們的媽媽在學校園遊會以1英鎊（現約台幣40元）買了一本《哈利波特與神秘的魔法石》給女兒們，之後便一直放在書架上。最近她們重新檢視，才發現那本《哈利波特》是世上僅有500本珍貴初版的其中之一，目前價值可能超過一百萬元台幣，成為亡母留下來的意外驚喜。

該家庭來自英國的斯塔福郡，長女表示，她們的媽媽是個國小老師，在2005年因乳癌過世，她生前就是一個喜歡逛二手拍賣和跳蚤市場的人。為了鼓勵女兒們閱讀才買了那本初版《哈利波特》。四個女兒都先後讀過那本書，但因為母親教導她們要好好愛惜書，因此書況保持的還不錯。

長女說，自從母親過世，那本書就在架上放了16年，都沒有人去翻動它。直到她們的爸爸在網路上看到幾則《哈利波特》初版拍出高價的新聞，並和她們討論，她們才驚訝的發現幾個特徵都和她們的書相符。他們請了專業拍賣行來鑑定，拍賣官也認定這的確是真正的初版，並告訴他們近期拍出價格約在台幣70萬到260萬之間，依書況而定，而她們的藏書要超過100萬應不是問題。

她們表示，希望那本書最後能到能珍惜書本、並了解它的價值的人手上。四姊妹也決定要將將拍賣款全數平分。拍賣官查理漢森說「這本書代表了一個小學老師和她女兒們的珍貴時刻，我會盡力讓魔法在拍賣時發生。」

哈利波特初版書影。圖／截自Amazon.com
哈利波特初版書影。圖／截自Amazon.com

哈利波特 拍賣會

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