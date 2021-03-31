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還能相信誰？日本色氣YouTuber自曝「驚人身分」 網友大崩潰
近來，不少YouTuber都打著「不露臉」的個人特色，在頻道上分享自己彈鋼琴或做料理的影片，以特殊的神祕感挑動觀眾的好奇心。日本YouTuber「千春（むね肉ちはる）」也隱藏自己的真面目，改將鏡頭聚焦在豐滿的胸前，藉此吸引粉絲們的目光。沒想到近日他卻突然自爆「真實身分」，坦言自己就是一名37歲的失業大叔，讓粉絲們大崩潰。
日本YouTuber「千春（むね肉ちはる）」時常個人頻道中分享運動影片，包含慢跑、跳繩或騎腳踏車…等，特別的是，千春總是戴著口罩，不以真面目示人，影片也甚少與觀眾聊天，主要都聚焦在自己的胸口，以運動中胸部的劇烈晃動吸引粉絲。
近日，千春突然上傳影片公佈「真面目」，原來令不少觀眾春心蕩漾的姣好身材都是幌子，千春的真身就一名已婚且失業的37歲男子。從畫面中可見，他頂著一頭烏黑及耳的短髮，面容彷彿經歷歲月的滄桑變化，這最真實的姿態與觀眾幻想的「色氣美少女」有很大的差距。
千春在影片中表示，由於公司受到新冠疫情的影響實施大幅度的減薪，再加上愛犬罹癌需要接受治療，他才決心遞出辭呈，改跳槽到YouTube界發展。他提到，原本只是為了多一份收入才轉戰當網紅，且當時也是瞞著老婆拍攝影片的，不料他男扮女裝的影片放出後卻獲得廣大迴響，千春感到相當難以置信，卻也因罪惡感而難受，並決心公佈真相。
真面目被攤在陽光下後，千春也大方的分享自己「男扮女裝」的過程，然而不少粉絲仍有被欺騙的感覺，使他的訂閱數大幅度下滑。然而，仍有不少粉絲支持千春的誠實，也認為他這樣的賣點相當有趣。對此，千春也在影片中承認，儘管訂閱數減少，但對目前的獲利而言並不會差太多。
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