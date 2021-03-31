快訊

不滿中國留一手？譚德塞帶隊批評「WHO武漢報告」

AZ疫苗擴大施打！ 增16接種點 22萬醫事人員可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥當勞薯條很快就變得濕軟難吃？前員工透露「永保酥脆」秘技

聯合新聞網 / 綜合報導
外帶薯條常常很快就變得濕軟，影響口感。 圖／pixabay
外帶薯條常常很快就變得濕軟，影響口感。 圖／pixabay

不少人購買麥當勞時，第一件事就是趁薯條還酥脆時將它吃個精光，以免薯條變軟、變難吃，如何才能讓薯條維持如同現炸般的美味呢？一位前麥當勞打工仔熱心分享「保鮮」秘訣。

麥當勞座位有限，多數民眾會選擇外帶回家享用，但美味的薯條卻可能在回家路途中徹底軟化、濕潤，網路更有「薯條剛炸好的7分鐘內最好吃」的說法。不過，高中時曾在麥當勞打工3年的悉尼廣播製作人Bruno Bouchet（波切特）分享了一個小秘訣，讓你的薯條即使冷掉，都還能保持剛炸好般的酥脆口感。

據《每日郵報》報導，波切特指出讓薯條變濕軟的第一錯誤，就是「封袋」。很多人認為，拿到薯條後把紙袋袋口摺好密封，能維持薯條的熱度，然而這是錯誤動作，因為當你把袋口封好時，反而是在「蒸」薯條。所以正確的作法是：將紙袋「打開散熱」，讓水氣逸出，避免薯條軟化。

第二，就是不要將薯條「垂直」放置，這會讓薯條冷得更快。波切特表示，將薯條平放，熱度會從一側散出，而不是從頂端跑掉，這種做法能減緩薯條降溫的速度。至於要如何維持薯條的熱度？他說，將薯條平放在紙袋底部，然後將漢堡壓在上方保溫即可。

他強調，把薯條水平置於紙袋底部，漢堡疊在上方，讓紙袋透氣，「我保證你從此不會再吃到濕軟的薯條。」

麥當勞 薯條

延伸閱讀

清明節拜拜可用麥當勞嗎？ 網曝後果很可怕...

料理「薯」王！民間高手曝密技：煎炒蒸煮讓隔夜薯條起死回生

她實驗麥當勞漢堡、薯條放17年 結果讓眾人驚嘆「不壞之身」

麥當勞早餐熱量表曝光 美女營養師：這款吃完註定水腫

相關新聞

科學家提「現代版方舟」 想把3350萬精卵送上月球保存

亞利桑納大學(University of Arizona)航太機械科技學系教授湯加(Jekan Thanga)率領的科研...

麥當勞薯條很快就變得濕軟難吃？前員工透露「永保酥脆」秘技

不少人購買麥當勞時，第一件事就是趁薯條還酥脆時將它吃個精光，以免薯條變軟、變難吃，如何才能讓薯條維持如同現炸般的美味呢？一位前麥當勞打工仔熱心分享「保鮮」秘訣。

男吃餅乾咬到異物還掉牙 竟然吐出「高價硬物」

進食不慎吃到異物的屢見不鮮，一般可能是小石子、金屬絲、昆蟲等等，甚至是人為失誤的煙蒂、膠布也屬可預料的範圍，但英國北愛爾蘭1名男子在家吃餅乾時，卻意外咬到意想不到的貴價超硬物質！該名已為人父的男子咀嚼餅乾時時咬到硬物，竟連1隻牙也咬崩了，他當場感到劇痛，把硬物吐出查看，發現竟然是1顆小鑽石，令他大感錯愣又驚喜。

衛星空拍石油大爆炸！印尼巴隆岸煉油廠大火

「當火獄從遠處看見他們時，他們將聽見它的怒吼聲和咆哮聲...」印尼國家石油公司在西爪哇島的石化重鎮——巴隆岸煉油廠（Balongan）——29日清晨發生了失火大爆炸，沖天烈焰不僅炸毀了3座儲油槽、迫使周遭千人緊急撤離，駭人的石油惡火更是延燒超過36小時，預計至少將一路燒到本周末，才可能完全排除火勢。由於巴隆岸大火還在持續燃燒，廠內總和儲油量更高達820萬桶石油，仍忙於全力灌救的印尼政府，一時間也對火災原因摸不著頭緒。唯根據印尼國家氣象局的「初步懷疑」，發生大爆炸的成因可能與當日深夜異常的「落雷」有關。

影／地鐵站監視器乍現春光 神祕女郎露性感內衣走台步

俄羅斯地鐵站監視器日前出現一個不尋常的畫面，一位不知名的女子脫下風衣，慢慢露出裡面的蕾絲吊帶內衣。

國家地理新鮮聞：北美鳥類數量銳減

由於棲息地喪失和使用殺蟲劑等原因，北美的鳥類正在快速減少。美國和加拿大擁有七百六十種鳥類，但是科學家估計，與一九七○年代的數量相比，這兩國已經減少了大約三十億隻鳥。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。