男吃餅乾咬到異物還掉牙 竟然吐出「高價硬物」

進食不慎吃到異物的屢見不鮮，一般可能是小石子、金屬絲、昆蟲等等，甚至是人為失誤的煙蒂、膠布也屬可預料的範圍，但英國北愛爾蘭1名男子在家吃餅乾時，卻意外咬到意想不到的貴價超硬物質！該名已為人父的男子咀嚼餅乾時時咬到硬物，竟連1隻牙也咬崩了，他當場感到劇痛，把硬物吐出查看，發現竟然是1顆小鑽石，令他大感錯愣又驚喜。

今年34歲的男子比利（Billy Wright），在北愛爾蘭卡里克弗格斯（Carrickfergus）任職水務工人，與妻子育有2名小朋友。日前他在家正悠閒地享用最愛的奶油餅乾，突然吃到硬物，更把牙齒都咬崩，「我趕緊把異物從嘴中吐出來，用光照才發現餅乾裡面竟然有鑽石，真是讓人不敢相信」。

比利從未想過餅乾內有顆完整的小鑽石，又指：「當時正吃餅乾，不小心把咬碎的牙齒吞下去，超級痛的。」他估計那是來自戒指上的鑽石，可能是餅乾製作工廠的工人在包裝時不慎掉了。

比利解釋，事發後與妻子已向餅乾廠商聯絡，希望能獲賠償看牙醫的治療費用。

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文章授權轉載自《香港01》