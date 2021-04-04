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「抱歉走錯間了！」小偷跟屋主四目交接 脫稿演出後開溜

聯合新聞網 / 綜合報導
蘇格蘭媽媽凌晨起床跟小偷四目交接。圖／取自mirror
蘇格蘭媽媽凌晨起床跟小偷四目交接。圖／取自mirror

英國新聞網鏡報（Mirror）報導蘇格蘭26歲女子克勞福德（Sophia-Louise Crawford）日前在凌晨5點醒來，發現床尾站著一名入侵者，對方跟她面面相覷後說：「抱歉，我走錯間了」接著拔腿就跑。

克勞福德說當時她29歲軍人丈夫、2名稚子都在睡覺，她半夢半醒時感覺有人盯著她瞧，眼睛一睜開就發現那個一臉驚恐的陌生人，她起先很困惑還跟對方說：「你好」，但馬上意識到自己不認識他便大喊：「這是怎麼回事！」驚醒身旁的丈夫。

丈夫立刻追趕這個逃到樓下的入侵者，克勞福德則跑去檢查孩子是否無恙。克勞福德表示自己當下以為對方喝醉，無意中走進他們的房子，直呼不敢相信：「這中間出了什麼錯，我非常震驚！」

這名小偷洗劫了孩子們的房間，拿走了Xbox和iPad和其他物品，還打開櫥櫃的門，其他房間也被搜刮一片。

小偷闖入時他們的門是鎖上了，克勞福德丈夫在廚房裡發現了一把破損的掃帚柄，應該是小偷拿來撬開門用的。

克勞福德回想起當時跟小偷四目交接的景象仍餘悸猶存，提醒民眾晚上要鎖好門窗，以防宵小進入。

蘇格蘭 軍人

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