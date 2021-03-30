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影／地鐵站監視器乍現春光 神祕女郎露性感內衣走台步
俄羅斯地鐵站監視器日前出現一個不尋常的畫面，一位不知名的女子脫下風衣，慢慢露出裡面的蕾絲吊帶內衣。
英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，監視器拍到的這名女子沿著科捷爾尼基（Kotelniki）地鐵站台站著，頭戴掩蓋身分的頭巾和墨鏡。在女子不遠處站著另一位乘客，女子趨前幾步後突然停在鏡頭前，解開了深色外套，露出三件式內衣及長及大腿的高筒靴。
女子露出內衣後信步離開，彷彿什麼事都沒發生過。報導指出目前尚未得知女子的身分及動機。
不少網友認為這名神祕女郎身材曼妙，直逼「瑪丹娜或女神卡卡」等級。網友Rambob也說：「這名女子很美，我完全可以接受。」網友Marky Sparky猜測：「她應該是玩真心話大冒險輸了，只能接受懲罰。」網友Toffy Snot Bety則批評這名女子很可悲：「又是一個想博版面的傢伙。」
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