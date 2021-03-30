影／地鐵站監視器乍現春光 神祕女郎露性感內衣走台步

距今整整40年前，《足球小將翼》（キャプテン翼）於1981年在《週刊少年JUMP》開始連載後，旋即掀起熱潮，主角大空翼足球之路的成長歷程也成續集的主題。足球小將熱潮不僅在日本，伴隨著翻譯輸出《足球小將翼》的漫畫與動畫，也在風行足球的海外國家有著極高人氣，許多足球強國的名將諸如——法國席丹（Zinedine Zidane）、義大利的皮耶羅（Alessandro Del Piero）乃至相對年輕一代西班牙的伊涅斯塔（Andrés Iniesta）、阿根廷的梅西（Lionel Messi）——都曾公開表示受《足球小將翼》的影響。

2021-03-30 09:39