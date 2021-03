多件古代物証明外星人造訪地球？ 網譏：想太多

考古學家多年來挖掘出許多獨特的工藝品,有助於了解人類歷史。有些人則認為這些物件可能透露更多來自地球以外的訊息。

英國媒體《每日星報》(Daily Star)報導,美國廣播晨間節目主持人德安基洛(Brady DeAngelo)日前在節目中指稱冰河時代結束後不久的中石器時代製作、具12000年以上歷史的「Shigir木頭雕塑」看起來就像「外星人的頭」,可能是外星生物來訪的證明。

墨西哥紀錄片《馬雅人2012年後啟示錄(Revelations of the Mayans 2012 and Beyond)》則聲稱外星人曾接觸古代馬雅人,並留下了飛碟雕刻這類到此一遊的證據。墨西哥甘佩齊州旅遊部長羅薩多(Luis Augusto García Rosado)也說當地森林裡有「3000年前幽浮降落遺跡。」

離馬雅文化很久以後才出現的阿茲特克帝國也出現許多貌似外星人頭像及幽浮的雕刻。

網友daabren堅信這些古文化跟外星人無關,而是出於「受奴役的工匠」,認為人們不能低估祖先用極少工具創造出來的極大成就。網友Taffybachman也表示這些推論「想太多」,開玩笑說:「對啦,祖先肯定是看到一公尺高有著大眼睛的綠色外星人,還會說『帶我去見你們的領導人』。」