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男麥當勞得來速點餐太慢被咒罵 一招小復仇網讚：太天才了！

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名男子對另一名在麥當勞得來速點餐的顧客報以小復仇，被網友大讚「太天才了！」 圖／歐新社
國外一名男子對另一名在麥當勞得來速點餐的顧客報以小復仇，被網友大讚「太天才了！」 圖／歐新社

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，國外一名男子日前到麥當勞得來速點餐，排在他後方的女性顧客等到不耐煩，不停在他後面按喇叭，甚至比中指跟咒罵，男子最後報以小復仇，被網友大讚「太天才了！」

男子說他在第一個窗口點餐時，後方的女性顧客覺得他點餐太久，頻頻對他叫囂。當男子開車到第二個結帳窗口時，他確認後面那台車的女性顧客已點好餐後，才告訴店員他連後面女性顧客的餐費也要一起付。

男子提到他買完女性顧客的單後一邊慢慢往前開，一邊觀察女性顧客被告知他請客的瞬間：「她看起來超尷尬，且迴避我從後照鏡看她的目光。」

男子最後來到第三個取餐窗口，跟店員秀出兩張訂單的收據，拿走兩個人的餐點。男子笑道：「我付了她的餐錢，所以兩份餐都是我的！現在她必須重點一次餐，再等更長的時間。她今天學了新的一課！」

一名網友驚呼：「我沒料到結局會是這樣！」另一名網友則說：「你給了我新靈感，下次我知道要怎麼做了。」但也有網友同情女性顧客表示：「做人不需要這麼惡毒吧！」

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