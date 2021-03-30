56歲美魔女常被小鮮肉搭訕 靠3大秘訣保年輕過退休生活

澳洲電視七台7news報導，56歲紐西蘭女性珂爾（Sheena Cole）常得向她搭訕的20幾歲年輕男性解釋自己結婚25年，且女性常以為她才30出頭，但實際上她已經退休了。

曾任行銷經理的珂爾堅稱她年輕肌膚背後沒有任何秘密，她將年輕的外貌歸功於健康的生活方式、防曬以及好基因。

珂爾每天都遵循嚴格的美容慣例。透露自己使用維A酸改善皮膚表面皺紋，並擦富含維他命C的防曬霜：「維A酸就像罐子裡的奇蹟，我真希望自己更早開始使用。而防曬霜的好處也不容忽視，尤其面對紐西蘭的陽光。」

珂爾說肉毒桿菌跟填充物確實能讓人看起來更年輕，但是真正年輕的肌膚「具有光澤，觸感好，膚色也很自然。」

珂爾提到自己很少吃加工食品，且避免吃任何含糖食物：「我不愛吃甜食，這對我來說很容易。我喜歡新鮮的食品，但我也會小小的犒賞自己一番，晚上會來杯好酒。」

珂爾說自己的心態也很年輕：「我真不知道56歲的人該怎麼表現。我穿自己喜歡的衣服、精力充沛，並覺得自己年輕。」

珂爾曾注射肉毒桿菌，但坦誠自己很少使用。強調隨著年齡增長，應追求「少即是多」的境界。

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