冷血！印度老翁性侵40隻流浪狗 遭逮辨「牠們沒反對」網氣炸

有些惡行真的是禽獸不如！印度1名68歲老翁經常性侵當地的流浪狗，過程中假裝是餵養浪浪的善心人士，待狗狗放下戒心後，專門在凌晨時分作案，當地民眾發現警告老翁要停止惡行，但他竟然懶得理，至今已性侵30至40隻母狗。當地動保組織更收到1條令人髮指的影片，內容是老翁性侵母狗的過程，日前當地警方已將涉案老翁拘捕，他坦言侵犯過多隻母狗，但竟辯稱「牠們沒有反對」，所以不構成犯罪，事件觸發當地網民發起「#SorrySheru」標籤運動，要求當局保護流浪動物。

印度68歲老翁阿沙（Ahmed Shah）是孟買的菜販，經濟環境良好，經常裝好心餵當地貓狗，但其實暗藏有陰謀，藉定期餵食令動物放下戒心，好讓他性侵時狗狗不會反抗。他已於孟買安德瑞 （Andheri）西部郊區多次性侵母狗，通常於凌晨3至4時犯案，附近居民早已發現其惡行，並警告他不要再犯，但他一直懶得理。

當地動保人士梅哈尼（Vijay Mohanani）向當地媒體稱，他們收到民眾舉報，指阿沙性侵該處一帶出沒的狗狗，並發送1條影片，稱是去年12月拍攝，影片中阿沙下身赤裸，明顯正坐着性侵1隻母狗，母狗一度想逃走，但被阿沙強行捉住，另1隻流浪狗在旁邊搖尾巴，似乎不知發生何事，其後阿沙注意到有人拍攝，影片即中斷。

舉報的民眾指還有更多隻狗受害，表示曾警告老翁馬上停止惡行，但他仍繼續性侵狗狗，舉報者稱被阿沙的家人打爛拍片的手機，幸好影片早有備份，由於舉報的民眾本身認識阿沙，怕報案會引來復仇，故將影片提供給動保組織。

梅哈尼其後拿影片作證據報案，當地警方較早前將阿沙拘捕，指他涉干犯非自然性行為、殺死或殘害動物及虐待動物等罪。阿沙承認自己性侵了母狗，數量在30至40隻之間，但認為自己一直有餵飼動物，更稱性侵時母狗未有抗議及異議，故認為自己沒有犯罪。

目前印度動保組織正在案發區域檢查母狗，會向執法機關提交受害狗隻名單，斥責阿沙的行徑令人髮指，事發後印度網友發起「#SorrySheru」標籤運動，要求當地官員要正視流浪動物問題，應向牠們提供足夠保護。

印度性侵狗隻的案件時有發生，去年10月孟買有隻名叫Noorie的流浪狗被人在購物中心性侵，下體更被人插入11吋的木棍，傷情嚴重，疑犯曾多次性侵Noorie，更聲稱插入木棍是要殺他的「孩子」，因為他懷疑Noorie懷了自己的孩子。同樣是去年10月，有男子在火車站性侵1隻狗，過程更被監視器拍下。

印度網友發起「#SorrySheru」標籤運動，要求政府重視流浪動物問題。圖擷自 twitter

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