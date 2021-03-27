捐贈毛衣藏120萬現鈔…店員誠實歸還 物主回報令她落淚

天降橫財都能抵受得了誘惑？美國1名二手衣物店的店員，從捐贈得來的毛衣中間發現信封，裏面竟有4.2萬美元（約新台幣120萬）！但令網友驚訝的是，這名店員沒有私吞，而是找回捐贈者歸還款項。店員稱不知道拿走錢會對捐贈者做成多大影響，自己亦相信因果報應想做善事，最終捐贈者為了感謝其好意，給了店員1000美元（約新台幣2.9萬）道謝，令她高興得當場落淚，透露可用來替6歲女兒慶生。事件令許多網友驚訝，笑言如果自己發現錢一定會私吞，更紛紛搞笑認頭自稱是毛衣主人。

Goodwill是美國非牟利社企，專門為有障礙人士提供職業培訓及工作等，亦會僱用低學歷、缺乏工作經驗及退休軍人等有需要人士，業務包括經營二手物品店。日前在奧克拉荷馬州諾曼市（Norman）的Goodwill二手店，有店員意外發現巨款，然而這名女員工沒有「私吞」款項，網友看到報道後大讚她正直善良。

女店員萊辛（Andrea Lessing）其實只在該店工作了1個半月，發現很多民眾願意捐出衣物，她每天都要確保衣物沒有污漬、破洞和裂痕等。日前萊辛在收到的二手物品中，發現有2件綁起來的毛衣，中間夾着些東西，初時她以為是書本，檢查後發現是幾疊信封，裏面裝着很多100美元的鈔票，數起來共有4.2萬美元（約新台幣120萬），「我第一個念頭是，這是假的」。

二手服裝店店員在捐贈衣物中發現4.2萬美元。（NEWS4截圖）

雖然不時會在捐贈衣物的口袋發現錢，但衣服藏過萬美元就很罕見。萊辛還發現一些文件，文件上的資料讓她追蹤到捐贈者的身份，她認為事件不尋常。Goodwill捐贈貨物部副總栽賀蘭（Frank Holland）稱，一般而言在捐贈物上發現錢，他們都很難尋回主人，因為衣物上不會有辨別物主的資料，而在捐贈衣物中找到4.2萬美元（約33萬港元），應該是該機構最高的紀錄。

萊辛受訪時指自己有1個6歲女兒，她不知道一旦拿走這些錢會有什麼後果，可能這些錢對捐贈者的家庭非常重要，她相信因果報應，相信自己做了善事，之後亦會有好事發生在自己身上，所以她想物歸原主。

最終這筆錢物歸原主，主人非常感謝她的正直，但他們想保持低調未有公開身份，賀蘭稱那個家庭希望給萊辛1000美元作報酬，以感謝她的誠實。雖然由4.2萬美元（約33萬港元）變成1000美元（約7800港元），但萊辛也非常高興，她收到款項時更感動落淚，並想起女兒；萊辛形容愛女是無價寶，女兒在7月生日，故打算用這些錢替女兒辦生日會。

事件非常窩心，但不少壞心眼的網友紛紛出來搞笑「認頭」，說那是自己的毛衣，又笑言自己找到錢一定私吞，「如果是我找到錢，你不會看到這個故事」，驚訝萊辛竟歸還款項，但亦有網友大讚萊辛做得很好。

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文章授權轉載自《香港01》