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影／莫斯科地鐵驚現「蘇聯時期軍人」掏1930年代士兵證

聯合新聞網 / 綜合報導
一名身穿蘇聯時期居裝的男子，背著軍用背包走在莫斯科地鐵的鐵軌上。 圖擷自YouTube/The Бабель
一名身穿蘇聯時期居裝的男子，背著軍用背包走在莫斯科地鐵的鐵軌上。 圖擷自YouTube/The Бабель

日前俄羅斯出現一起詭異的影片，影片中有一名身穿蘇聯時期居裝的男子，背著軍用背包走在莫斯科地鐵的鐵軌上，更向周圍勸阻他上月台的民眾展示1930年的紅軍士兵的證件，讓底下網友紛紛笑稱「竟然是時空旅者」。

據《CTPAHA.UA》報導指出，事發於本月20日的莫斯科舊卡恰洛夫街車站，竟出現一名身穿蘇聯時期軍裝、背著軍用背包、頭戴布瓊尼帽的男子，危險的走在地鐵的軌道上方，引起許多周圍的乘客圍觀。

在男子走路的過程中，雖然有一名警衛想試圖勸說男子，但男子卻想轉頭往隧道內走去，這時警衛才趕緊衝下去把男子架住並拉回月台，更有向目擊者表示，該男子不但展示了一張在1930年的紅軍士兵的證件，還透露自己正在紅軍機械化軍隊中服役中。

目前，該軍裝男子已被警方強制送醫治療，相關人員正試圖尋找他的部隊。

莫斯科 蘇聯 俄羅斯

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